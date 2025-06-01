Ракетный удар по расположению учебного подразделения ВСУ: 12 погибших и более 60 раненых

Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Пресс-служба Сухопутных войск также напоминает, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 1 июня, захватчики нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. Сообщалось, что есть погибшие и раненые военнослужащие.

По состоянию на 12:50 было известно о:

12 погибших и более 60 раненых. - информирует пресс-служба Сухопутных войск.

В пресс-службе Сухопутных войск СУ напомнили:

"Никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь".

Было объявлено, что для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в Командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование.

Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать полное содействие работе правоохранительных органов.

Напомним

УНН передавал, 1 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск. Есть погибшие и раненые военнослужащие, проводится расследование.