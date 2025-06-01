Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Причиною такого рішення стала загибель 12 військовослужбовців на 239-му полігоні. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач, я не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність

Він наголосив, що поведінка бійців має значення, але головна відповідальність — завжди на командуванні.

Кругова порука та безкарність - отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються - значить, моїх зусиль було недостатньо