Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців
Київ • УНН
Генерал-лейтенант Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ після загибелі 12 військових на 239-му полігоні. Він взяв на себе відповідальність за трагедію.
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Причиною такого рішення стала загибель 12 військовослужбовців на 239-му полігоні. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
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Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач, я не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність
Він наголосив, що поведінка бійців має значення, але головна відповідальність — завжди на командуванні.
Кругова порука та безкарність - отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються - значить, моїх зусиль було недостатньо
Драпатий повідомив, що більшість загиблих — молоді бійці з навчального батальйону, які перебували в укриттях. Також є поранені. Він висловив глибокі співчуття родинам загиблих і постраждалим.
Я ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Усім постраждалим надається допомога. Але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили
Нагадаємо
Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомляла, що 1 червня ворог завдав ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ. Загинуло 12 військових, понад 60 отримали поранення, триває розслідування.
Згодом, речник Сухопутних військ Віталій Саранцев підтвердив УНН інформацію про удар ворога.