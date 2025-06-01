У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ підтвердили, що російська армія 1 червня завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу на Дніпропетровщині. Про це заявив речник Сухопутних військ Віталій Саранцев в коментарі журналісту УНН.

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Так, дійсно, на жаль, така ситуація відбулася в нас. На жаль, є загиблі та поранені -зазначив Саранцев.

Саранцев також зазначив, що наразі оповіщенням рідних і координацією щодо стану постраждалих займається оперативне командування "Захід".

Я думаю, що вони зараз організують оповіщення і належним чином, можливо, оприлюднять дані якоїсь гарячої лінії або контактної особи, хто зможе відповідати на ці запитання - додав речник.

Нагадаємо

Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомляла, що 1 червня ворог завдав ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ. Загинуло 12 військових, понад 60 отримали поранення, триває розслідування.