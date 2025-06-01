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У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині
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11:01 • 4450 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

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У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 4302 перегляди

У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили ракетний удар армії рф 1 червня по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині. Є загиблі та поранені, оповіщенням рідних займається ОК "Захід".

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ підтвердили, що російська армія 1 червня завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу на Дніпропетровщині. Про це заявив речник Сухопутних військ Віталій Саранцев в коментарі журналісту УНН

Деталі

Так, дійсно, на жаль, така ситуація відбулася в нас. На жаль, є загиблі та поранені

-зазначив Саранцев. 

Саранцев також зазначив, що наразі оповіщенням рідних і координацією щодо стану постраждалих займається оперативне командування "Захід".

Я думаю, що вони зараз організують оповіщення і належним чином, можливо, оприлюднять дані якоїсь гарячої лінії або контактної особи, хто зможе відповідати на ці запитання

- додав речник.

Нагадаємо

Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомляла, що 1 червня ворог завдав ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ. Загинуло 12 військових, понад 60 отримали поранення, триває розслідування. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
Дніпропетровська область
Сухопутні війська України
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