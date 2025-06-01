В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области
Киев • УНН
В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили ракетный удар армии рф 1 июня по учебному подразделению в Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые, оповещением родных занимается ОК "Запад".
В Командовании Сухопутных войск ВСУ подтвердили, что российская армия 1 июня нанесла ракетный удар по расположению учебного подразделения в Днепропетровской области. Об этом заявил спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев в комментарии журналисту УНН.
Детали
Да, действительно, к сожалению, такая ситуация произошла у нас. К сожалению, есть погибшие и раненые
Саранцев также отметил, что сейчас оповещением родных и координацией по состоянию пострадавших занимается оперативное командование "Запад".
Я думаю, что они сейчас организуют оповещение и должным образом, возможно, обнародуют данные какой-то горячей линии или контактного лица, кто сможет отвечать на эти вопросы
Напомним
Ранее пресс-служба Сухопутных войск сообщала, что 1 июня враг нанес ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск. Погибли 12 военных, более 60 получили ранения, продолжается расследование.