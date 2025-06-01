В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

В Командовании Сухопутных войск ВСУ подтвердили, что российская армия 1 июня нанесла ракетный удар по расположению учебного подразделения в Днепропетровской области. Об этом заявил спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев в комментарии журналисту УНН.

Детали

Да, действительно, к сожалению, такая ситуация произошла у нас. К сожалению, есть погибшие и раненые -отметил Саранцев.

Саранцев также отметил, что сейчас оповещением родных и координацией по состоянию пострадавших занимается оперативное командование "Запад".

Я думаю, что они сейчас организуют оповещение и должным образом, возможно, обнародуют данные какой-то горячей линии или контактного лица, кто сможет отвечать на эти вопросы - добавил спикер.

Напомним

Ранее пресс-служба Сухопутных войск сообщала, что 1 июня враг нанес ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск. Погибли 12 военных, более 60 получили ранения, продолжается расследование.