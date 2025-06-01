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В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области
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Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

Киев • УНН

 • 2310 просмотра

Генерал-лейтенант Драпатый подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутных войск ВСУ после гибели 12 военных на 239-м полигоне. Он взял на себя ответственность за трагедию.

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Драпатый подал рапорт об отставке. Причиной такого решения стала гибель 12 военнослужащих на 239-м полигоне. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины. Как командующий, я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность

- говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность — всегда на командовании.

Круговая порука и безнаказанность - яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются - значит, моих усилий было недостаточно

- добавил он.

Драпатый сообщил, что большинство погибших — молодые бойцы из учебного батальона, которые находились в укрытиях. Также есть раненые. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Я инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения. Всем пострадавшим оказывается помощь. Но ни одна проверка не вернет тех, кого мы потеряли

 - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее пресс-служба Сухопутных войск сообщала, что 1 июня враг нанес ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск. Погибли 12 военных, более 60 получили ранения, продолжается расследование.

Впоследствии, представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев подтвердил УНН информацию об ударе врага.

Алина Волянская

Алина Волянская

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Украинские сухопутные войска
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