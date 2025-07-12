Потери врага: за сутки украинские защитники уничтожили более тысячи оккупантов и 31 артсистему

За сутки 11 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 31 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1032690 (+1070) человек ликвидировано

танков ‒ 11013 (0)

боевых бронированных машин ‒ 22980 (+1)

артиллерийских систем ‒ 30194 (+31)

РСЗО ‒ 1437 (0)

средства ПВО ‒ 1193 (0)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 45248 (+245)

крылатые ракеты ‒ 3459 (+14)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54822 (+90)

специальная техника ‒ 3929 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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