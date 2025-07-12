На фронті 186 бойових зіткнень, третина з них - на Покровському напрямку: Генштабоновив карту

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
11 липня, 19:13 • 18377 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 113484 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 130510 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 135887 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 90167 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
11 липня, 09:10 • 80527 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Ексклюзив
11 липня, 08:32 • 70470 перегляди
ТСК візьметься за аналіз роботи НАБУ та САП - Власенко
Ексклюзив
11 липня, 07:47 • 62322 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
11 липня, 06:48 • 49413 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Ексклюзив
11 липня, 06:21 • 38927 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
52%
751мм
Популярнi новини
Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів - Politico11 липня, 22:27 • 15635 перегляди
Український МиГ-29 знищив останню переправу росіян на Запоріжжі двома авіабомбами11 липня, 22:54 • 17989 перегляди
Зеленський може відвідати конференцію "Гельсінкі+50" у Фінляндії: запросили і росіян12 липня, 00:18 • 7698 перегляди
Харків під атакою: ворог б'є по місту "шахедами" та КАБами01:59 • 5010 перегляди
Заява глави МЗС Китаю про небажання поразки росії в Україні суперечить публічним заявам Пекіна - ISW03:23 • 13790 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 113483 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 130509 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 149471 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 172572 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 206084 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 42571 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 48476 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні11 липня, 12:06 • 88846 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 107399 перегляди
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 68292 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

На фронті 186 бойових зіткнень, третина з них - на Покровському напрямку: Генштабоновив карту

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Генштаб повідомив про 186 бойових зіткнень за добу, з яких 63 відбулися на Покровському напрямку. Ворог завдав 75 авіаударів, скинув 135 керованих бомб та здійснив 5535 обстрілів.

На фронті 186 бойових зіткнень, третина з них - на Покровському напрямку: Генштабоновив карту

Покровський напрямок залишається найгарячішим. За добу там зафіксовано 63 штурми ворога. Загалом протягом минулої доби - 186 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, пише УНН.

Деталі

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 75 авіаударів, зокрема скинув 135 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5535 обстрілів, з них 80 – із  реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3390 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Бурлук, Перовське, Одрадне, Вільхуватка Харківської області; Володимирівка, Родинське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Суворове, Покровськ Донецької області; Січневе, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Полтавка, Гуляйполе, Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Львове, Ольгівка Херсонської області

- йдеться у повідомленні.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки і два артилерійських засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 359 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор вісім разів штурмував позиції наших захисників у районі Зеленого, Глибокого, Вовчанська та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 34 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новий Мир, Карпівка, Середнє, Глущенкове, Колодязі та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив п’ять атак на позиції наших підрозділів у районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення в бік Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та в бік Плещіївки, Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко та в напрямках Покровська, Сергіївки й Родинського.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Комар, Воскресенка, Новопіль, Новосілка та Зелене Поле.

Вчора на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

За добу 11 липня російські війська втратили 1070 солдатів та 31 артилерійську систему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.25 становлять 1032690 осіб.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Донецька область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Херсонська область
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9