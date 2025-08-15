росія може втратити до 2 млн військових, намагаючись окупувати чотири області України - Міноборони Британії

$41.450.06
48.440.21
ukenru
19:11 • 3704 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 11098 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 84907 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 134112 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 78621 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 130571 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 54612 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80515 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 105150 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60776 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0.8м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 122773 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN15 серпня, 11:58 • 34180 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo15 серпня, 12:08 • 87110 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto15 серпня, 13:34 • 27787 перегляди
Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в АнкориджіPhoto15:36 • 10343 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 134112 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 122836 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 130571 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 151731 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 238338 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Аляска
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 98020 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 180683 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 127649 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 142978 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 190223 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
F-22 Raptor
Пістолет
YouTube

росія може втратити до 2 млн військових, намагаючись окупувати чотири області України - Міноборони Британії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Міноборони Великої Британії прогнозує, що для повного захоплення чотирьох українських областей росії знадобиться понад 4,4 року. За цей час рф може втратити до 2 мільйонів військових.

росія може втратити до 2 млн військових, намагаючись окупувати чотири області України - Міноборони Британії

Щоб повністю захопити чотири області України, росії знадобиться понад чотири роки. За цей час вона може втратити до двох мільйонів військових, пише УНН з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Деталі

Міноборони Британії нагадало, що президент росії володимир путін нещодавно знов висунув вимогу, щоб українські війська залишили Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області.

З огляду на темпи поступового просування росії на полі бою 2025 року, для того, щоб захопити 100% території чотирьох українських областей, російським силам знадобилося б приблизно ще 4,4 року

- йдеться у повідомленні.

Експерти підрахували, що якщо війна триватиме ще понад 4 роки з теперішнім рівнем втрат, росія отримає близько 1,93 млн нових втрат (убитих і поранених) - додатково до вже приблизно 1,06 млн від 2022 року, серед яких близько 250 тис. убитих або зниклих безвісти.

Доповнення

У Донецькій області російські війська вдарили по Добропіллю 7 КАБами та двома ударними дронами, ще два безпілотники спрямували на Білозерське, у регіоні за минулу добу внаслідок атак рф троє вбитих і троє поранених, повідомили у ГУНП в області у четвер, 14 серпня.

На Покровському напрямку Сили оборони стабілізують ситуацію, знищуючи групи ворога. Українські захисники відбили 34 атаки, взявши в полон п'ятьох окупантів.

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаНовини Світу
Володимир Путін
Покровськ
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Міністерство оборони Великої Британії
Білозерка (Херсонський район)
Херсонська область
Велика Британія
Україна