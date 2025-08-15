росія може втратити до 2 млн військових, намагаючись окупувати чотири області України - Міноборони Британії
Київ • УНН
Міноборони Великої Британії прогнозує, що для повного захоплення чотирьох українських областей росії знадобиться понад 4,4 року. За цей час рф може втратити до 2 мільйонів військових.
Деталі
Міноборони Британії нагадало, що президент росії володимир путін нещодавно знов висунув вимогу, щоб українські війська залишили Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області.
З огляду на темпи поступового просування росії на полі бою 2025 року, для того, щоб захопити 100% території чотирьох українських областей, російським силам знадобилося б приблизно ще 4,4 року
Експерти підрахували, що якщо війна триватиме ще понад 4 роки з теперішнім рівнем втрат, росія отримає близько 1,93 млн нових втрат (убитих і поранених) - додатково до вже приблизно 1,06 млн від 2022 року, серед яких близько 250 тис. убитих або зниклих безвісти.
Доповнення
У Донецькій області російські війська вдарили по Добропіллю 7 КАБами та двома ударними дронами, ще два безпілотники спрямували на Білозерське, у регіоні за минулу добу внаслідок атак рф троє вбитих і троє поранених, повідомили у ГУНП в області у четвер, 14 серпня.
На Покровському напрямку Сили оборони стабілізують ситуацію, знищуючи групи ворога. Українські захисники відбили 34 атаки, взявши в полон п'ятьох окупантів.