росія може втратити до 2 млн військових, намагаючись окупувати чотири області України - Міноборони Британії

Щоб повністю захопити чотири області України, росії знадобиться понад чотири роки. За цей час вона може втратити до двох мільйонів військових, пише УНН з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Міноборони Британії нагадало, що президент росії володимир путін нещодавно знов висунув вимогу, щоб українські війська залишили Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області.

З огляду на темпи поступового просування росії на полі бою 2025 року, для того, щоб захопити 100% території чотирьох українських областей, російським силам знадобилося б приблизно ще 4,4 року