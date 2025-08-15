россия может потерять до 2 млн военных, пытаясь оккупировать четыре области Украины - Минобороны Британии

$41.450.06
Трамп и путин встретились на Аляске
18:26 • 11308 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 85191 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 134577 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 78831 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 130906 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 54704 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80573 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 105175 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60795 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и Путина
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путиным
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дыма
Самолет путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в Анкоридже
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 134590 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 130914 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 238523 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Андрей Пышный
Украина
Аляска
Соединённые Штаты
Белый дом
Европа
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публике
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Поезд
Lockheed Martin F-22 Raptor
Пистолет

россия может потерять до 2 млн военных, пытаясь оккупировать четыре области Украины - Минобороны Британии

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Минобороны Великобритании прогнозирует, что для полного захвата четырех украинских областей россии понадобится более 4,4 года. За это время рф может потерять до 2 миллионов военных.

россия может потерять до 2 млн военных, пытаясь оккупировать четыре области Украины - Минобороны Британии

Чтобы полностью захватить четыре области Украины, россии понадобится более четырех лет. За это время она может потерять до двух миллионов военных, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Детали

Минобороны Британии напомнило, что президент россии владимир путин недавно вновь выдвинул требование, чтобы украинские войска покинули Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области.

Учитывая темпы постепенного продвижения россии на поле боя в 2025 году, для того чтобы захватить 100% территории четырех украинских областей, российским силам понадобилось бы примерно еще 4,4 года

- говорится в сообщении.

Эксперты подсчитали, что если война продлится еще более 4 лет с нынешним уровнем потерь, россия получит около 1,93 млн новых потерь (убитых и раненых) - дополнительно к уже примерно 1,06 млн с 2022 года, среди которых около 250 тыс. убитых или пропавших без вести.

Дополнение

В Донецкой области российские войска ударили по Доброполью 7 КАБами и двумя ударными дронами, еще два беспилотника направили на Белозерское, в регионе за минувшие сутки в результате атак рф трое убитых и трое раненых, сообщили в ГУНП в области в четверг, 14 августа.

На Покровском направлении Силы обороны стабилизируют ситуацию, уничтожая группы врага. Украинские защитники отбили 34 атаки, взяв в плен пятерых оккупантов.

Павел Зинченко

ОбществоВойнаНовости Мира
Владимир Путин
Покровск
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Министерство обороны (Великобритания)
Белозерка
Херсонская область
Великобритания
Украина