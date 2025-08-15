россия может потерять до 2 млн военных, пытаясь оккупировать четыре области Украины - Минобороны Британии
Киев • УНН
Минобороны Великобритании прогнозирует, что для полного захвата четырех украинских областей россии понадобится более 4,4 года. За это время рф может потерять до 2 миллионов военных.
Чтобы полностью захватить четыре области Украины, россии понадобится более четырех лет. За это время она может потерять до двух миллионов военных, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Детали
Минобороны Британии напомнило, что президент россии владимир путин недавно вновь выдвинул требование, чтобы украинские войска покинули Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области.
Учитывая темпы постепенного продвижения россии на поле боя в 2025 году, для того чтобы захватить 100% территории четырех украинских областей, российским силам понадобилось бы примерно еще 4,4 года
Эксперты подсчитали, что если война продлится еще более 4 лет с нынешним уровнем потерь, россия получит около 1,93 млн новых потерь (убитых и раненых) - дополнительно к уже примерно 1,06 млн с 2022 года, среди которых около 250 тыс. убитых или пропавших без вести.
Дополнение
В Донецкой области российские войска ударили по Доброполью 7 КАБами и двумя ударными дронами, еще два беспилотника направили на Белозерское, в регионе за минувшие сутки в результате атак рф трое убитых и трое раненых, сообщили в ГУНП в области в четверг, 14 августа.
На Покровском направлении Силы обороны стабилизируют ситуацию, уничтожая группы врага. Украинские защитники отбили 34 атаки, взяв в плен пятерых оккупантов.