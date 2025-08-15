россия может потерять до 2 млн военных, пытаясь оккупировать четыре области Украины - Минобороны Британии

Чтобы полностью захватить четыре области Украины, россии понадобится более четырех лет. За это время она может потерять до двух миллионов военных, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Минобороны Британии напомнило, что президент россии владимир путин недавно вновь выдвинул требование, чтобы украинские войска покинули Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области.

Учитывая темпы постепенного продвижения россии на поле боя в 2025 году, для того чтобы захватить 100% территории четырех украинских областей, российским силам понадобилось бы примерно еще 4,4 года