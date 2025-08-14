Покровський напрямок: у Генштабі підтвердили, що ситуація стабілізується

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що ситуація на Покровському напрямку стабілізується, Сили оборони вживають всіх необхідних заходів для знищення прониклих у тилові райони груп ворога і беруть загарбників у полон, повідомили у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

На Покровському напрямку, як вказано, з початку доби окупанти здійснили 37 атак на позиції наших захисників. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 34 атаки, бої тривають.

Ситуація на напрямку стабілізується, Сили оборони вживають всіх необхідних заходів щодо виявлення та знищення груп російських окупантів, які напередодні проникли в тилові райони нашої оборони - повідомили у Генштабі.

Так, минулої доби військовослужбовці однієї з наших механізованих бригад взяли в полон п’ять загарбників, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо

Раніше сьогодні речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив УНН, що ситуація на Добропільському напрямку на Донеччині поступово стабілізується.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін також повідомив про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Перед цим, 12 серпня, у СтратКомі ЗСУ та ОСУВ "Дніпро", зазначали, що на Покровському і Добропільському напрямках росія застосовує тактику "просочування" - невеликі групи по 5-10 осіб проникають у глибину українських позицій без встановлення контролю над територією, що створює хибне враження про успіхи ворога на мапах з відкритих джерел.

Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву про Покровський і Добропільський напрямки, вказавши, що лише на першому - понад 110 тис. окупантів, ситуація непроста й динамічна, але вживаються заходи для знищення ворога - виділено додаткові сили, сплановано заходи для блокування ворога.

На тлі таких новин корпус "Азов" заявив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.

13 серпня Віктор Трегубов повідомляв, що під Добропіллям малі штурмові групи росіян зуміли просочитися крізь першу лінію української оборони. І що здійснювалося видавлювання і знищення цих груп.

Протягом двох діб підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" завдали значних втрат російським окупаційним військам. Ліквідовано 151 військовослужбовця, понад 70 поранено, 8 взято в полон.