Ексклюзив
12:57 • 4816 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 12017 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 25908 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 83394 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 49286 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 46509 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 43087 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 39865 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 46096 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 44410 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
На Покровському напрямку сьогодні понад половина атак ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 236 перегляди

З початку доби зафіксовано 67 бойових зіткнень, більшість з яких відбулася на Покровському напрямку. Українські військові відбивають атаки та стабілізують ситуацію.

На Покровському напрямку сьогодні понад половина атак ворога - Генштаб

Понад половина з 67 боїв на фронті з початку поточної доби зосередилася на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 14 серпня, пише УНН.

На даний час ворог 67 разів атакував позиції Сил оборони

- повідомили в Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Попівка, Лугівка, Покровка, Проходи, Мар’їне Сумської області; Тимофіївка, Леміщине Харківської області; авіаударів керованими бомбами зазнали Бояро-Лежачі Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник двічі намагався проводити наступальні дії, на даний час боєзіткнення тривають. Ворожа авіація завдала двох авіаударів, загалом скинувши чотири керовані бомби, також ворог здійснив 115 обстрілів, зокрема два - з реактивних систем залпового вогню. Тривають активні дії наших підрозділів, на окремих ділянках є певні успіхи.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Глибокого.

Противник з початку доби тричі атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивали сім атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі. Три атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки.

На Торецькому напрямку російські окупанти двічі намагались йти вперед на позиції наших захисників в районах Торецька та Олександра-Калинового. Українські підрозділи відбили одну атаку, ще один бій триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 37 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне та Новоукраїнка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 34 атаки, бої тривають. Ситуація на напрямку стабілізується, Сили оборони вживають всіх необхідних заходів щодо виявлення та знищення груп російських окупантів, які напередодні проникли в тилові райони нашої оборони. Так, минулої доби військовослужбовці однієї з наших механізованих бригад взяли в полон п’ять загарбників.

На Новопавлівському напрямку окупанти дев’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка та в напрямках Філії, Запорізького. Одне боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському напрямку авіація загарбника завдала удару некерованими авіаракетами по Новоданилівці.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів. Авіаудару зазнало Львове.

На Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

Втрати ворога: ліквідовано майже тисячу окупантів за добу - Генштаб14.08.25, 07:52 • 2416 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна