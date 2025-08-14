На Покровском направлении сегодня более половины атак врага - Генштаб

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
12:57 • 5164 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 12331 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 26248 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 84441 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 49805 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 46940 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 43446 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 40054 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 46208 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 44458 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.3м/с
33%
755мм
Популярные новости
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 52735 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 63618 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 30527 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 38085 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 12528 просмотра
публикации
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 5098 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 12550 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 84442 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 189446 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 162536 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Махмуд Аббас
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Польша
Львов
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 38133 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 41721 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 63026 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 115527 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 131305 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Ми-8
Старлинк
YouTube
Таймс

На Покровском направлении сегодня более половины атак врага - Генштаб

Киев • УНН

 • 432 просмотра

С начала суток зафиксировано 67 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Покровском направлении. Украинские военные отбивают атаки и стабилизируют ситуацию.

На Покровском направлении сегодня более половины атак врага - Генштаб

Более половины из 67 боев на фронте с начала текущих суток сосредоточились на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 14 августа, пишет УНН.

В настоящее время враг 67 раз атаковал позиции Сил обороны

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Поповка, Луговка, Покровка, Проходы, Марьино Сумской области; Тимофеевка, Лемищино Харьковской области; авиаударам управляемыми бомбами подверглись Бояро-Лежачи Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник дважды пытался проводить наступательные действия, в настоящее время боестолкновения продолжаются. Вражеская авиация нанесла два авиаудара, в общей сложности сбросив четыре управляемые бомбы, также враг совершил 115 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. Продолжаются активные действия наших подразделений, на отдельных участках есть определенные успехи.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили штурм врага вблизи Глубокого.

Противник с начала суток трижды атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загрызово.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбивали семь атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодязи. Три атаки продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку, подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григоровки.

На Торецком направлении российские оккупанты дважды пытались идти вперед на позиции наших защитников в районах Торецка и Александра-Калинового. Украинские подразделения отбили одну атаку, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 37 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Вольное, Новоекономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Проминь, Лысовка, Сухой Яр, Покровск, Зверово, Удачное и Новоукраинка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 34 атаки, бои продолжаются. Ситуация на направлении стабилизируется, Силы обороны принимают все необходимые меры по выявлению и уничтожению групп российских оккупантов, которые накануне проникли в тыловые районы нашей обороны. Так, за прошедшие сутки военнослужащие одной из наших механизированных бригад взяли в плен пять захватчиков.

На Новопавловском направлении оккупанты девять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Толстой, Александроград, Малеевка и в направлениях Филии, Запорожского. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Ореховском направлении авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиаракетами по Новоданиловке.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов. Авиаудару подверглось Львово.

На Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

Потери врага: ликвидировано более 900 оккупантов за сутки14.08.25, 07:52 • 2416 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина