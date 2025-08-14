Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована - голова ОВА

$41.510.09
Ексклюзив
08:11 • 818 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 690 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 1380 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 5074 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 17557 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 33094 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 38257 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 39100 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 41603 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75667 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 9660 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 11412 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 11132 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 8338 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 11638 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:48 • 151436 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
13 серпня, 08:39 • 127031 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 117697 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 128541 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Велика Британія
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 24847 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 47386 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 100748 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 117226 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 49813 перегляди
WhatsApp
Signal
The Times
Шахед-136
Brent

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована - голова ОВА

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку. Лінія фронту надійно тримається завдяки Силам оборони.

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована - голова ОВА

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку, пише УНН.

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована. Завдяки героїчним зусиллям наших Сил оборони лінія фронту надійно тримається

- повідомив голова Донецької ОВА Філашкін у Telegram.

Він подякував "всім, хто в цю скрутну мить виконав завдання на найскладнішій ділянці та показав приклад стійкості й професіоналізму".

Нагадаємо

Раніше сьогодні речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив УНН, що ситуація на Добропільському напрямку на Донеччині поступово стабілізується.

Перед цим, 12 серпня, у СтратКомі ЗСУ та ОСУВ "Дніпро", зазначали, що на Покровському і Добропільському напрямках росія застосовує тактику "просочування" - невеликі групи по 5-10 осіб проникають у глибину українських позицій без встановлення контролю над територією, що створює хибне враження про успіхи ворога на мапах з відкритих джерел.

Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву про Покровський і Добропільський напрямки, вказавши, що лише на першому - понад 110 тис. окупантів, ситуація непроста й динамічна, але вживаються заходи для знищення ворога - виділено додаткові сили, сплановано заходи для блокування ворога.

На тлі таких новин корпус "Азов" заявив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.

13 серпня Віктор Трегубов повідомляв, що під Добропіллям малі штурмові групи росіян зуміли просочитися крізь першу лінію української оборони. І що здійснювалося видавлювання і знищення цих груп.

Протягом двох діб підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" завдали значних втрат російським окупаційним військам. Ліквідовано 151 військовослужбовця, понад 70 поранено, 8 взято в полон.

Юлія Шрамко

Війна
Вадим Філашкін
Донецька область
Національна гвардія України
Україна