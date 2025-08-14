Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована - голова ОВА
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку. Лінія фронту надійно тримається завдяки Силам оборони.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку, пише УНН.
Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована. Завдяки героїчним зусиллям наших Сил оборони лінія фронту надійно тримається
Він подякував "всім, хто в цю скрутну мить виконав завдання на найскладнішій ділянці та показав приклад стійкості й професіоналізму".
Раніше сьогодні речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив УНН, що ситуація на Добропільському напрямку на Донеччині поступово стабілізується.
Перед цим, 12 серпня, у СтратКомі ЗСУ та ОСУВ "Дніпро", зазначали, що на Покровському і Добропільському напрямках росія застосовує тактику "просочування" - невеликі групи по 5-10 осіб проникають у глибину українських позицій без встановлення контролю над територією, що створює хибне враження про успіхи ворога на мапах з відкритих джерел.
Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву про Покровський і Добропільський напрямки, вказавши, що лише на першому - понад 110 тис. окупантів, ситуація непроста й динамічна, але вживаються заходи для знищення ворога - виділено додаткові сили, сплановано заходи для блокування ворога.
На тлі таких новин корпус "Азов" заявив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.
13 серпня Віктор Трегубов повідомляв, що під Добропіллям малі штурмові групи росіян зуміли просочитися крізь першу лінію української оборони. І що здійснювалося видавлювання і знищення цих груп.
Протягом двох діб підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" завдали значних втрат російським окупаційним військам. Ліквідовано 151 військовослужбовця, понад 70 поранено, 8 взято в полон.