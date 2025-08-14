Ситуация на Добропольском направлении стабилизирована - глава ОВА

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о стабилизации ситуации на Добропольском направлении, пишет УНН.

Ситуация на Добропольском направлении стабилизирована. Благодаря героическим усилиям наших Сил обороны линия фронта надежно держится - сообщил глава Донецкой ОВА Филашкин в Telegram.

Он поблагодарил "всех, кто в этот трудный момент выполнил задачу на самом сложном участке и показал пример стойкости и профессионализма".

Напомним

Ранее сегодня спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил УНН, что ситуация на Добропольском направлении в Донецкой области постепенно стабилизируется.

Перед этим, 12 августа, в СтратКоме ВСУ и ОСУВ "Днепр", отмечали, что на Покровском и Добропольском направлениях Россия применяет тактику "просачивания" - небольшие группы по 5-10 человек проникают в глубину украинских позиций без установления контроля над территорией, что создает ложное впечатление об успехах врага на картах из открытых источников.

Генеральный штаб ВСУ сделал заявление о Покровском и Добропольском направлениях, указав, что только на первом - более 110 тыс. оккупантов, ситуация непростая и динамичная, но принимаются меры для уничтожения врага - выделены дополнительные силы, спланированы мероприятия для блокирования врага.

На фоне таких новостей корпус "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.

13 августа Виктор Трегубов сообщал, что под Добропольем малые штурмовые группы россиян сумели просочиться сквозь первую линию украинской обороны. И что осуществлялось выдавливание и уничтожение этих групп.

В течение двух суток подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" нанесли значительные потери российским оккупационным войскам. Ликвидирован 151 военнослужащий, более 70 ранены, 8 взяты в плен.