"Азов" знищив 151 окупанта та взяв у полон 8 росіян за дві доби
Київ • УНН
Протягом двох діб підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" завдали значних втрат російським окупаційним військам. Ліквідовано 151 військовослужбовця, понад 70 поранено, 8 взято в полон.
Підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" разом із суміжними та підпорядкованими силами продовжують активні бойові дії проти російських окупаційних військ. Упродовж останніх двох діб на ділянці фронту, що перебуває у зоні їхньої відповідальності, українські захисники завдали противнику значних втрат. Про це пише УНН із посиланням на офіційний канал 1-го корпусу НГУ "Азов".
Деталі
Ліквідовано 151 російського військовослужбовця, понад 70 — отримали поранення, ще 8 — були взяті в полон
За даними командування, операції проводяться у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, зокрема в районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" та ОТУ "Донецьк". Планові заходи з оборони та локальних наступальних дій реалізуються згідно з визначеним командуванням планом.
Генштаб про ситуацію на фронті: 118 бойових зіткнень, ворог застосував 1674 дрони-камікадзе13.08.25, 22:05 • 1344 перегляди