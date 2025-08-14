"Азов" знищив 151 окупанта та взяв у полон 8 росіян за дві доби

$41.430.02
48.080.12
ukenru
19:25 • 6268 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 17655 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 26268 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 29114 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 34110 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 72175 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 75235 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 142776 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 65397 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 119118 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0.6м/с
68%
755мм
Популярнi новини
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 20086 перегляди
Нардепа Федора Христенка оголосили в розшук: нові деталі справи13 серпня, 15:06 • 15709 перегляди
Німеччина профінансує пакет американської зброї для України на $500 мільйонів13 серпня, 16:35 • 7642 перегляди
Голова Євроради підвів підсумки онлайн-консультації європейських лідерів з Трампом13 серпня, 17:23 • 6578 перегляди
США мають намір запропонувати росії розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці - The Telegraph18:50 • 6262 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 142776 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 119118 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 110998 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 121892 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 93323 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 20107 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 43324 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 97185 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 113813 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 46915 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Brent
Пістолет

"Азов" знищив 151 окупанта та взяв у полон 8 росіян за дві доби

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Протягом двох діб підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" завдали значних втрат російським окупаційним військам. Ліквідовано 151 військовослужбовця, понад 70 поранено, 8 взято в полон.

"Азов" знищив 151 окупанта та взяв у полон 8 росіян за дві доби

Підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" разом із суміжними та підпорядкованими силами продовжують активні бойові дії проти російських окупаційних військ. Упродовж останніх двох діб на ділянці фронту, що перебуває у зоні їхньої відповідальності, українські захисники завдали противнику значних втрат. Про це пише УНН із посиланням на офіційний канал 1-го корпусу НГУ "Азов".

Деталі

Ліквідовано 151 російського військовослужбовця, понад 70 — отримали поранення, ще 8 — були взяті в полон

- зазначили на офіційному каналі.

За даними командування, операції проводяться у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, зокрема в районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" та ОТУ "Донецьк". Планові заходи з оборони та локальних наступальних дій реалізуються згідно з визначеним командуванням планом.

Генштаб про ситуацію на фронті: 118 бойових зіткнень, ворог застосував 1674 дрони-камікадзе13.08.25, 22:05 • 1344 перегляди

Вероніка Марченко

Війна