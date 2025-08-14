«Азов» уничтожил 151 оккупанта и взял в плен 8 россиян за двое суток

$41.430.02
19:25 • 6668 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 18287 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 26939 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 29599 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 34511 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 72332 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 75342 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 143006 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 65433 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 119311 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 20377 просмотра
Нардепа Федора Христенко объявили в розыск: новые детали дела13 августа, 15:06 • 15918 просмотра
Германия профинансирует пакет американского оружия для Украины на $500 миллионов13 августа, 16:35 • 7842 просмотра
Глава Евросовета подвел итоги онлайн-консультации европейских лидеров с Трампом13 августа, 17:23 • 6786 просмотра
США намерены предложить россии разработку редкоземельных минералов на Аляске - The Telegraph18:50 • 7218 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 143007 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 119312 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 111163 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 122066 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 93474 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Германия
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 20421 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 43516 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 97284 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 113912 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 46996 просмотра
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Нефть марки Brent
Пистолет

«Азов» уничтожил 151 оккупанта и взял в плен 8 россиян за двое суток

Киев • УНН

 • 290 просмотра

В течение двух суток подразделения 1-го корпуса НГУ «Азов» нанесли значительные потери российским оккупационным войскам. Ликвидирован 151 военнослужащий, более 70 ранены, 8 взяты в плен.

«Азов» уничтожил 151 оккупанта и взял в плен 8 россиян за двое суток

Подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными силами продолжают активные боевые действия против российских оккупационных войск. В течение последних двух суток на участке фронта, находящемся в зоне их ответственности, украинские защитники нанесли противнику значительные потери. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный канал 1-го корпуса НГУ "Азов".

Детали

Ликвидирован 151 российский военнослужащий, более 70 — получили ранения, еще 8 — были взяты в плен

- отметили на официальном канале.

По данным командования, операции проводятся во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, в частности в районах населенных пунктов в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" и ОТГ "Донецк". Плановые мероприятия по обороне и локальным наступательным действиям реализуются согласно определенному командованием плану.

Генштаб о ситуации на фронте: 118 боевых столкновений, враг применил 1674 дрона-камикадзе13.08.25, 22:05 • 1406 просмотров

Вероника Марченко

Война