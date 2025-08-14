«Азов» уничтожил 151 оккупанта и взял в плен 8 россиян за двое суток
Киев • УНН
В течение двух суток подразделения 1-го корпуса НГУ «Азов» нанесли значительные потери российским оккупационным войскам. Ликвидирован 151 военнослужащий, более 70 ранены, 8 взяты в плен.
Подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными силами продолжают активные боевые действия против российских оккупационных войск. В течение последних двух суток на участке фронта, находящемся в зоне их ответственности, украинские защитники нанесли противнику значительные потери. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный канал 1-го корпуса НГУ "Азов".
Детали
Ликвидирован 151 российский военнослужащий, более 70 — получили ранения, еще 8 — были взяты в плен
По данным командования, операции проводятся во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, в частности в районах населенных пунктов в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" и ОТГ "Донецк". Плановые мероприятия по обороне и локальным наступательным действиям реализуются согласно определенному командованием плану.
Генштаб о ситуации на фронте: 118 боевых столкновений, враг применил 1674 дрона-камикадзе13.08.25, 22:05 • 1406 просмотров