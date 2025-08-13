Генштаб о ситуации на фронте: 118 боевых столкновений, враг применил 1674 дрона-камикадзе

$41.430.02
48.080.12
ukenru
19:25 • 3286 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
16:57 • 13842 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 22848 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 26267 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 31603 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 69054 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 72325 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 136899 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 63108 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 114436 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0.7м/с
65%
756мм
Популярные новости
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo13 августа, 11:10 • 69213 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 40331 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ13 августа, 13:12 • 38037 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 18129 просмотра
Нардепа Федора Христенко объявили в розыск: новые детали дела15:06 • 14358 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 136917 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 114452 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 107540 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 118543 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 90225 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 18158 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 40387 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 93420 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 110244 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 45390 просмотра
Актуальное
Хранитель
Нефть марки Brent
Сухой Су-24
Сухой Су-27
Сухой Су-30

Генштаб о ситуации на фронте: 118 боевых столкновений, враг применил 1674 дрона-камикадзе

Киев • УНН

 • 164 просмотра

За сутки произошло 118 боевых столкновений, враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, использовав 2 ракеты, 84 управляемые бомбы и 1674 дрона-камикадзе. На Покровском направлении оккупанты потеряли 192 человека, танк, 5 единиц автотехники, 18 БпЛА и антенну БпЛА.

Генштаб о ситуации на фронте: 118 боевых столкновений, враг применил 1674 дрона-камикадзе

На данный момент всего произошло 118 боевых столкновений, захватчики задействовали для поражения 1674 дрона-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 84 управляемых бомбы. Кроме того, захватчики задействовали для поражения 1674 дрона-камикадзе и совершили 3820 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 19 управляемых бомб, совершил 277 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг дважды атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска и Фиголевки.

Трижды агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении вблизи Голубовки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили шесть российских атак в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб, Колодези и Торское. Один бой продолжается до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Новоселовки и Переездного, одна атака до сих пор продолжается.

На данный момент на Краматорском направлении наши защитники остановили два вражеских штурма. Враг атаковал в сторону Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении до сих пор продолжается боестолкновение. Наши войска за сегодня отбили шесть вражеских атак в районах Щербиновки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоекономическое, Родинское, Проминь, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 40 атак, бои не утихают до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 192 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили танк, пять единиц автомобильной техники, 18 БпЛА и антенну БпЛА. Также украинские защитники поразили танк, две пушки и девять укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили девять вражеских атак вблизи населенных пунктов Малеевка, Толстое, Шевченко и Александроград. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну попытку продвинуться вперед вблизи Малиновки, был остановлен украинскими подразделениями.

На Ореховском направлении на данный момент противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении агрессор совершил четыре неудачные попытки продвинуться вперед к позициям украинских подразделений.

За сутки Россия потеряла около 900 военных, 8 ББМ и средства ПВО13.08.25, 08:04 • 2730 просмотров

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат