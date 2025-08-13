Генштаб о ситуации на фронте: 118 боевых столкновений, враг применил 1674 дрона-камикадзе

На данный момент всего произошло 118 боевых столкновений, захватчики задействовали для поражения 1674 дрона-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 84 управляемых бомбы. Кроме того, захватчики задействовали для поражения 1674 дрона-камикадзе и совершили 3820 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 19 управляемых бомб, совершил 277 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг дважды атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска и Фиголевки.

Трижды агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении вблизи Голубовки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили шесть российских атак в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб, Колодези и Торское. Один бой продолжается до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Новоселовки и Переездного, одна атака до сих пор продолжается.

На данный момент на Краматорском направлении наши защитники остановили два вражеских штурма. Враг атаковал в сторону Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении до сих пор продолжается боестолкновение. Наши войска за сегодня отбили шесть вражеских атак в районах Щербиновки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоекономическое, Родинское, Проминь, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 40 атак, бои не утихают до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 192 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили танк, пять единиц автомобильной техники, 18 БпЛА и антенну БпЛА. Также украинские защитники поразили танк, две пушки и девять укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили девять вражеских атак вблизи населенных пунктов Малеевка, Толстое, Шевченко и Александроград. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну попытку продвинуться вперед вблизи Малиновки, был остановлен украинскими подразделениями.

На Ореховском направлении на данный момент противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении агрессор совершил четыре неудачные попытки продвинуться вперед к позициям украинских подразделений.

За сутки Россия потеряла около 900 военных, 8 ББМ и средства ПВО