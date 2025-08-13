За сутки Россия потеряла около 900 военных, 8 ББМ и средства ПВО

За прошедшие сутки, 12 августа, российские войска потеряли 890 оккупантов убитыми и ранеными. Об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1066110 (+890) человек ликвидировано

танков ‒ 11099 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 23127 (+8)

артиллерийских систем ‒ 31429 (+23)

РСЗО ‒ 1465 (+1)

средства ПВО ‒ 1207 (+2)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 50852 (+99)

крылатые ракеты ‒ 3558 (+2)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58265 (+46)

специальная техника ‒ 3937 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что россияне несут втрое большие потери, чем ВСУ, с примером 968 потерь РФ за сутки против 340 украинских. Украина также имеет преимущество в FPV-дронах 1 к 1,4, которое планирует увеличить благодаря финансированию партнеров.

