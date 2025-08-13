За сутки Россия потеряла около 900 военных, 8 ББМ и средства ПВО
Киев • УНН
Генштаб ВСУ информирует о потерях российских войск за 12 августа, составляющих 890 человек. Общие потери врага с февраля 2022 года превысили миллион военных.
За прошедшие сутки, 12 августа, российские войска потеряли 890 оккупантов убитыми и ранеными. Об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1066110 (+890) человек ликвидировано
- танков ‒ 11099 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23127 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 31429 (+23)
- РСЗО ‒ 1465 (+1)
- средства ПВО ‒ 1207 (+2)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 50852 (+99)
- крылатые ракеты ‒ 3558 (+2)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58265 (+46)
- специальная техника ‒ 3937 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Зеленский сообщил, что россияне несут втрое большие потери, чем ВСУ, с примером 968 потерь РФ за сутки против 340 украинских. Украина также имеет преимущество в FPV-дронах 1 к 1,4, которое планирует увеличить благодаря финансированию партнеров.
