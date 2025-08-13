За сутки Россия потеряла около 900 военных, 8 ББМ и средства ПВО

$41.450.06
12 августа, 17:43 • 19712 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
12 августа, 15:14 • 47841 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
12 августа, 14:45 • 37541 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 67168 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 38384 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
12 августа, 12:50 • 39511 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 107530 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
12 августа, 11:50 • 98438 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
12 августа, 09:50 • 96787 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 46156 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 19713 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 17237 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
12 августа, 15:14 • 47845 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto12 августа, 13:48 • 67173 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12 августа, 12:25 • 107532 просмотра
За сутки Россия потеряла около 900 военных, 8 ББМ и средства ПВО

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Генштаб ВСУ информирует о потерях российских войск за 12 августа, составляющих 890 человек. Общие потери врага с февраля 2022 года превысили миллион военных.

За сутки Россия потеряла около 900 военных, 8 ББМ и средства ПВО

За прошедшие сутки, 12 августа, российские войска потеряли 890 оккупантов убитыми и ранеными. Об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1066110 (+890) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11099 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23127 (+8)
        • артиллерийских систем ‒ 31429 (+23)
          • РСЗО ‒ 1465 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1207 (+2)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 50852 (+99)
                    • крылатые ракеты ‒ 3558 (+2)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58265 (+46)
                            • специальная техника ‒ 3937 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент Зеленский сообщил, что россияне несут втрое большие потери, чем ВСУ, с примером 968 потерь РФ за сутки против 340 украинских. Украина также имеет преимущество в FPV-дронах 1 к 1,4, которое планирует увеличить благодаря финансированию партнеров.

                              На фронте с начала суток произошло 133 боевых столкновения - Генштаб ВСУ12.08.25, 22:42 • 2494 просмотра

