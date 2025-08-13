За добу росія втратила близько 900 військових, 8 ББМ і засоби ППО

$41.450.06
48.200.00
ukenru
12 серпня, 17:43 • 18313 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 45524 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 36342 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 64631 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 37556 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 39118 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 106582 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 98254 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 96629 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 45912 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.4м/с
68%
756мм
Популярнi новини
Малюк про ліквідацію російського генерала Кирилова: понад 4,5 тисячі разів давав команду використати хімзброю проти ЗСУ12 серпня, 19:45 • 3884 перегляди
ЗСУ відбили околиці Степногірська, ворог просунувся на Донеччині - DeepStatePhoto12 серпня, 21:16 • 7078 перегляди
Міноборони рф звинувачує Україну в "підготовці провокації" для зриву зустрічі Трампа і путіна12 серпня, 22:43 • 7074 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto02:17 • 7304 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto02:50 • 10073 перегляди
Публікації
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 18324 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 16476 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 45539 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto12 серпня, 13:48 • 64653 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12 серпня, 12:25 • 106587 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Марко Рубіо
Нікушор Дан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 10173 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 18535 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 89697 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 51651 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 208754 перегляди
Актуальне
Ту-95
Ту-22М
Ту-160
Іл-78
Пістолет

За добу росія втратила близько 900 військових, 8 ББМ і засоби ППО

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Генштаб ЗСУ інформує про втрати російських військ за 12 серпня, що становлять 890 осіб. Загальні втрати ворога з лютого 2022 року перевищили мільйон військових.

За добу росія втратила близько 900 військових, 8 ББМ і засоби ППО

За минулу добу, 12 серпня російські війська втратили 890 окупантів вбитими та пораненими. Про це інформує Генштаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1066110 (+890) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11099 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23127 (+8)
        • артилерійських систем ‒ 31429 (+23)
          • РСЗВ ‒ 1465 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1207 (+2)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50852 (+99)
                    • крилаті ракети ‒ 3558 (+2)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58265 (+46)
                            • спеціальна техніка ‒ 3937 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент Зеленський повідомив, що росіяни зазнають втричі більших втрат, ніж ЗСУ, з прикладом 968 втрат рф за добу проти 340 українських. Україна також має перевагу в FPV-дронах 1 до 1,4, яку планує збільшити завдяки фінансуванню партнерів.

                              На фронті з початку доби відбулось 133 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ12.08.25, 22:42 • 2302 перегляди

                              Віта Зеленецька

                              Війна
                              Збройні сили України
                              Володимир Зеленський