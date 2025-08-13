За добу росія втратила близько 900 військових, 8 ББМ і засоби ППО

За минулу добу, 12 серпня російські війська втратили 890 окупантів вбитими та пораненими. Про це інформує Генштаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1066110 (+890) осіб ліквідовано

танків ‒ 11099 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 23127 (+8)

артилерійських систем ‒ 31429 (+23)

РСЗВ ‒ 1465 (+1)

засоби ППО ‒ 1207 (+2)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50852 (+99)

крилаті ракети ‒ 3558 (+2)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58265 (+46)

спеціальна техніка ‒ 3937 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що росіяни зазнають втричі більших втрат, ніж ЗСУ, з прикладом 968 втрат рф за добу проти 340 українських. Україна також має перевагу в FPV-дронах 1 до 1,4, яку планує збільшити завдяки фінансуванню партнерів.

