За добу росія втратила близько 900 військових, 8 ББМ і засоби ППО
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ інформує про втрати російських військ за 12 серпня, що становлять 890 осіб. Загальні втрати ворога з лютого 2022 року перевищили мільйон військових.
За минулу добу, 12 серпня російські війська втратили 890 окупантів вбитими та пораненими. Про це інформує Генштаб Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1066110 (+890) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11099 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23127 (+8)
- артилерійських систем ‒ 31429 (+23)
- РСЗВ ‒ 1465 (+1)
- засоби ППО ‒ 1207 (+2)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50852 (+99)
- крилаті ракети ‒ 3558 (+2)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58265 (+46)
- спеціальна техніка ‒ 3937 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив, що росіяни зазнають втричі більших втрат, ніж ЗСУ, з прикладом 968 втрат рф за добу проти 340 українських. Україна також має перевагу в FPV-дронах 1 до 1,4, яку планує збільшити завдяки фінансуванню партнерів.
