На фронті з початку року відбулось 133 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

$41.450.06
48.200.00
ukenru
17:43 • 7728 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
15:14 • 28586 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 27326 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 49267 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 31785 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 36814 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 98648 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 94827 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 93562 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 43803 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.1м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук російських воєнних злочинців – Офіс Генпрокурора12 серпня, 11:05 • 11164 перегляди
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС12 серпня, 14:20 • 24814 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 14027 перегляди
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путінимPhoto15:59 • 14513 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 9270 перегляди
Публікації
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти17:43 • 7750 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 9452 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 28601 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto12 серпня, 13:48 • 49279 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12 серпня, 12:25 • 98667 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Реджеп Тайїп Ердоган
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video18:19 • 1644 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 14088 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 85819 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 49000 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 205482 перегляди
Актуальне
Ту-95
Ту-22М
Ту-160
Іл-78
F-35 Lightning II

На фронті з початку року відбулось 133 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 26 перегляди

За добу 12 серпня на фронті відбулося 133 бойові зіткнення, ворог завдав 1 ракетний удар, 67 авіаударів та здійснив 3637 обстрілів. Українські захисники продовжують давати відсіч спробам просунутися вглиб території.

На фронті з початку року відбулось 133 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

Від початку вівторка, 12 серпня, на російсько-українському фронті зафіксували 133 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує УНН з посиланням вечірній звіт Генерального штабу Збройних Сил України від 12.08.2025.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на фронті відбулося 133 бойові зіткнення.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару чотирма ракетами та 67 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1 528 дронів-камікадзе та здійснили 3 637 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув чотирнадцять керованих бомб, здійснив 178 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку агресор атакував поблизу Кіндрашівки, Московки та Куп’янська — українські захисники зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в напрямку Шандриголового й Серебрянки. Три боєзіткнення не вщухають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили вісім штурмів окупаційних військ у районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників в районах Олександро-Шультиного та Ступочок. Сили оборони успішно відбили обидві атаки загарбників.

Чотири рази росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Неліпівки, Щербинівки та Яблунівки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував в районах Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також у напрямку Родинського та Променя. Наші захисники зупинили 33 штурмові дії противника, ще два боєзіткнення тривають.  

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 167 окупантів, з них 116 — безповоротно. Українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, 85 безпілотних літальних апаратів, шість автомобілів, дві антени безпілотних літальних апаратів та два пункти управління безпілотних літальних апаратів противника

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки та Андріївки-Клевцового. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступав у напрямку Полтавки, завдав авіаційного удару по району населеного пункту Білогір'я.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії ворога у районі Кам’янського. Населені пункти Степногірськ та Плавні зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Придніпровському напрямку ворог шість разів атакував у бік позицій наших захисників.  Водночас противник завдав авіаудару по Одрадокам’янці.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про кроки для виправлення ситуації на Покровському напрямку та поблизу Добропілля. Генштаб ЗСУ виділив додаткові сили та спланував заходи для блокування ворога.

росія готує наступальні дії на Запорізькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Очікується перекидання до 30 тисяч військових з Курського напрямку, які будуть готові до вересня.

Сили оборони України протистоять переважаючим силам ворога на Добропільському та Покровському напрямках. Окупанти намагаються просочитися диверсійними групами, але ЗСУ їх виявляють та знищують.

Віта Зеленецька

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Володимир Зеленський
Україна