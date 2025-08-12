На фронте с начала года произошло 133 боевых столкновения – Генштаб ВСУ

С начала вторника, 12 августа, на российско-украинском фронте зафиксировано 133 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 12.08.2025.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте произошло 133 боевых столкновения.

Российские захватчики нанесли один ракетный удар четырьмя ракетами и 67 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 1 528 дронов-камикадзе и совершили 3 637 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил четырнадцать управляемых бомб, совершил 178 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил три наступательных действия в районе населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении агрессор атаковал вблизи Кондрашовки, Московки и Купянска — украинские защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в направлении Шандриголового и Серебрянки. Три боестолкновения не утихают до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили восемь штурмов оккупационных войск в районах Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников в районах Александро-Шультино и Ступочек. Силы обороны успешно отбили обе атаки захватчиков.

Четыре раза россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Нелиповки, Щербиновки и Яблоновки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах Попового Яра, Владимировки, Колодязей, Никаноровки, Нового Шахового, Новоэкономического, Зверового, Удачного, а также в направлении Родинского и Променя. Наши защитники остановили 33 штурмовые действия противника, еще два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 167 оккупантов, из них 116 — безвозвратно. Украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, 85 беспилотных летательных аппаратов, шесть автомобилей, две антенны беспилотных летательных аппаратов и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов противника - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах Дачного, Новоукраинки, Вольного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Воскресенки и Андреевки-Клевцового. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг наступал в направлении Полтавки, нанес авиационный удар по району населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении украинские воины отбили две штурмовые действия врага в районе Каменского. Населенные пункты Степногорск и Плавни подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг шесть раз атаковал в сторону позиций наших защитников. В то же время противник нанес авиаудар по Одрадокаменке.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о шагах для исправления ситуации на Покровском направлении и вблизи Доброполья. Генштаб ВСУ выделил дополнительные силы и спланировал мероприятия для блокирования врага.

Россия готовит наступательные действия на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Ожидается переброска до 30 тысяч военных с Курского направления, которые будут готовы к сентябрю.

Силы обороны Украины противостоят превосходящим силам врага на Добропольском и Покровском направлениях. Оккупанты пытаются просочиться диверсионными группами, но ВСУ их выявляют и уничтожают.