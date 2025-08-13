$41.430.02
19:25
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
16:57
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Генштаб про ситуацію на фронті: 118 бойових зіткнень, ворог застосував 1674 дрони-камікадзе

Київ • УНН

 • 36 перегляди

За добу відбулося 118 бойових зіткнень, ворог завдав 1 ракетний та 58 авіаційних ударів, використавши 2 ракети, 84 керовані бомби та 1674 дрони-камікадзе. На Покровському напрямку окупанти втратили 192 особи, танк, 5 одиниць автотехніки, 18 БпЛА та антену БпЛА.

Генштаб про ситуацію на фронті: 118 бойових зіткнень, ворог застосував 1674 дрони-камікадзе

На даний час загалом відбулося 118 бойових зіткнень, загарбники залучили для уражень 1674 дрони-камікадзе, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 84 керованих бомби. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1674 дрони-камікадзе та здійснили 3820 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 19 керованих бомб, здійснив 277 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог двічі атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська та Фиголівки.

Тричі агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили шість російських атак у районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське. Один бій триває до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного, одна атака досі триває.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили два ворожі штурми. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку досі продовжується боєзіткнення. Наші війська за сьогодні відбили шість ворожих атак в районах Щербинівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 40 атак, бої не вщухають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 192 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили танк, п’ять одиниць автомобільної техніки, 18 БпЛА та антену БпЛА. Також українські захисники уразили танк, дві гармати та дев’ять укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили дев’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просуватись вперед поблизу Малинівки, був зупинений українськими підрозділами.

На Оріхівському напрямку на даний час противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив чотири невдалі спроби просунутися вперед до позицій українських підрозділів.

За добу росія втратила близько 900 військових, 8 ББМ і засоби ППО13.08.25, 08:04 • 2726 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Безпілотний літальний апарат