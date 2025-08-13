Під Добропіллям малі групи росіян проникли за першу лінію оборони, триває їх ліквідація - ОСУВ "Дніпро"

Під Добропіллям малі штурмові групи росіян зуміли просочитися крізь першу лінію української оборони. Наразі здійснюється видавлювання і знищення цих груп, повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Наразі залучені резерви, щоб росіян стримати на Добропіллі і знищити. Ведеться робота по їх знищенню, залучено компетентні сили. Хоча сам факт, що така ситуація виникла - він досить таки неприємний - підкреслив Трегубов.

Речник наголосив, що росіяни вдалися до тактика проникнення малих штурмових груп, як уже діяли на Куп’янському напрямку.

Справа з видавлюванням ворожих груп змінюється, хоча хотілося б, щоб це було швидше. Цю тактику вони використовували на Куп’янському напрямку і там для них перешкодою була річка Оскіл. Пересікати її вони не могли, вони знищувалися. Тому почали проникати малі групи, вони там накопичувалися, потім починали діяти. Тепер вони повторили це, тільки замість Оскола в них перша лінія українських військ. Завдяки дронам і атакам піхоти вони накопичили групу. Зараз завдання цю групу знищити. Вся вона діє за нашою першою лінією - зазначив Трегубов.

Він також додав, що наразі росіяни намагаються охопити з двох сторін Покровськ. Українські воїни знищують вороги попри його чисельну перевагу.

Навколо Покровська тривають постійні бої, ворог намагається охоплювати місто з двох боків - з півночі і південного-сходу, і водночас з півдня і південного-заходу. На обох напрямках всі зусилля спрямовані на те, щоб знищити якнайбільше росіян і відбити ці атаки. Зважаючи на те, яку чисельну перевагу має ворог - це не просто - повідомив Трегубов.

Доповнення

російська сторона вимагає від України поступитися стратегічно важливою неокупованою територією в Донецькій області. Це дозволить рф отримати вигідніші позиції для майбутнього наступу на Харківську та Дніпропетровську області.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Донбас є плацдармом для наступу рф, і його втрата відкриє шлях до подальшої агресії. Питання територій має бути невід'ємною частиною гарантій безпеки.