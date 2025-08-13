Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISW

$41.450.06
12 серпня, 17:43
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 36738 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 32102 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 55988 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 34799 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 38019 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 103457 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 97708 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 96202 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 45314 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
12 серпня, 17:43
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах
12 серпня, 16:50
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
12 серпня, 15:14
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 36725 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
12 серпня, 13:48
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
12 серпня, 12:25
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено
12 серпня, 18:19
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка
12 серпня, 15:52
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
12 серпня, 06:40
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
11 серпня, 19:18
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
11 серпня, 12:35
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISW

Київ • УНН

 • 48 перегляди

російська сторона вимагає від України поступитися стратегічно важливою неокупованою територією в Донецькій області. Це дозволить рф отримати вигідніші позиції для майбутнього наступу на Харківську та Дніпропетровську області.

Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISW

російська сторона вимагає від України поступитися стратегічно важливою неокупованою територією в Донецькій області, не пропонуючи нічого взамін. Про це інформує УНН з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

Як пише ISW, пропозиція путіна вимагає від України поступитися критичною оборонною позицією, яку російські війська наразі не мають засобів для швидкої окупації в обмін ні на що.

Точні умови позиції путіна залишаються незрозумілими. Однак представники адміністрації Трампа, зокрема спеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, запропонували чотири різні презентації умов путіна

- йдеться у звіті.

Наразі фортечний пояс складається з чотирьох великих міст і кількох містечок і населених пунктів, які простягаються з півночі на південь по трасі Н-20 Костянтинівка-Слов'янськ. Довжина поясу становить 50 кілометрів.

Зазначається, що останні 11 років Україна витрачала на те, щоб зміцнити оборонні споруди у цих містах та навколо них. Слов'янськ і Краматорськ утворюють північну половину фортечного поясу і служать значними логістичними вузлами для українських сил, що обороняються в Донецькій області.

Південною половиною фортечного поясу служать Дружківка, Олексієво-Дружківка, Костянтинівка. Вперше Україна почала нарощувати оборонні позиції в цих містах та навколо них після того, як відбила їх у окупантів у квітні 2014 року.

"Нездатність росії захопити Слов’янськ у 2022 році та триваюча боротьба за охоплення фортечного поясу підкреслюють успіх довгострокових зусиль України щодо зміцнення міст фортечного поясу. російські війська наразі все ще намагаються огорнути фортечний пояс з південного заходу та намагаються захопити його, що, ймовірно, займе кілька років", - повідомляє Інститут вивчення війни. 

На думку аналітиків, дозвіл російським військам зайняти позиції вздовж кордону з Донецькою областю вимагатиме від українських сил термінового будівництва масивних оборонних укріплень уздовж прикордонних районів Харківської та Дніпропетровської областей. Однак ця місцевість погано підходить для оборонної лінії.

Потенційні українські оборонні лінії в цьому районі проходитимуть через відкриті поля, а природні перешкоди, такі як річки Оскіл і Сіверський Донець, розташовані надто далеко на схід, щоб служити оборонними позиціями для українських сил.

"Потенційне припинення вогню вздовж кордону Донецької області також вимагатиме масштабних інвестицій в інфраструктуру, сумісну з широкомасштабною довгостроковою моніторинговою місією припинення вогню", - пишуть в ISW.

При цьому позиції рф вздовж прикордонних районів Донецько-Харківської та Донецько-Дніпропетровської областей забезпечили б набагато вигіднішу відправну точку для майбутнього наступу на прилеглі райони Харківської чи Дніпропетровської областей, ніж нинішні лінії.

Зокрема, поступка Лиманом, Донецька область, під російську окупацію створить сприятливі умови для того, щоб росіяни атакували українські позиції в Харківській області на східному березі річки Оскіл.

"російські війська можуть спробувати перевернути свої зусилля у 2022 році та використати Слов’янськ і подальше просування вздовж шосе E-40 Харків-Новошахтинськ, щоб атакувати Ізюм", - заявляють в ISW.

російські війська також займають обмежені позиції вздовж кордону Дніпропетровської області на південний захід від Покровська. Однак поступка решти Донецької області дозволить росіянам уникнути завершення поточних зусиль для захоплення Покровська.

російським військам також не довелося б битися через найзахіднішу в Україні оборонну лінію Добропілля-Білозерське-Новодонецьке-Олександрівка, яка також проходить з півночі на південь, подібно до поясу фортеці. Таким чином, поступка решти Донецької області також забезпечить російським військам більш вигідні позиції для наступу на Дніпропетровську область.

Президент США Дональд Трамп та очільник кремля володимир путін проведуть зустріч 15 серпня 2025 року на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.   

Президент Зеленський наголошує, що Донбас є плацдармом для наступу рф, і його втрата відкриє шлях до подальшої агресії. Питання територій має бути невід'ємною частиною гарантій безпеки.

Україна розглядає можливість заморозити фронт, визнавши контроль рф над окупованими землями, за умови гарантій безпеки та шляху до НАТО. Це відбувається напередодні зустрічі Трампа та путіна.

Віта Зеленецька

