Зеленський готовий до болісного компромісу: Київ може залишити росії окуповані території заради миру - The Telegraph

Напередодні запланованої на п’ятницю зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці з’явилися ознаки, що Україна готова заморозити фронт та визнати за росією фактичний контроль над уже захопленими землями - за умови отримання гарантій безпеки та шляху до НАТО, повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Президент Володимир Зеленський повідомив європейським лідерам, що Київ може погодитися на припинення бойових дій із фактичним закріпленням нинішньої лінії фронту, якщо росія збереже фактичний контроль лише над уже окупованими територіями у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму.

Таке пом’якшення переговорної позиції відбувається на тлі активної підготовки до мирного саміту, де в п’ятницю на Алясці зустрінуться Трамп і путін. У Києві та європейських столицях зростає занепокоєння, що обидва лідери можуть домовитися про припинення війни без врахування позиції України.

Європейські країни публічно заявили про підтримку Києва. Лідери Франції та Німеччини минулими вихідними наголосили на неприпустимості подальших територіальних поступок, а спільна заява ЄС, Великої Британії, Італії, Польщі та Фінляндії зафіксувала, що "поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів".

Сам Зеленський водночас попередив, що росія не демонструє готовності завершити війну.

Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції - заявив він, посилаючись на дані української розвідки.

За словами українського лідера, будь-яка мирна угода має передбачати постачання зброї Україні та надання реальної перспективи вступу до НАТО.

Дональд Трамп, зі свого боку, заявив, що під час переговорів із путіним спробує домовитися про повернення частини територій Україні.

Відбудеться певний обмін, деякі зміни земель… Ми спробуємо повернути частину цієї території для України - сказав президент США, додавши, що зрозуміє перспективи угоди вже "впродовж перших двох хвилин" розмови.

Зустріч у п’ятницю на Алясці обіцяє стати вирішальним моментом для визначення подальшої долі війни та дипломатичного фронту України.

Нагадаємо

15 липня повітряний простір над найбільшим містом Аляски буде закрито через заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна.