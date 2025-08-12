Зеленский готов к болезненному компромиссу: Киев может оставить россии оккупированные территории ради мира - The Telegraph
Киев • УНН
Украина рассматривает возможность заморозить фронт, признав контроль рф над оккупированными землями, при условии гарантий безопасности и пути к НАТО. Это происходит накануне встречи Трампа и путина.
Накануне запланированной на пятницу встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске появились признаки того, что Украина готова заморозить фронт и признать за россией фактический контроль над уже захваченными землями - при условии получения гарантий безопасности и пути в НАТО, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Детали
Президент Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам, что Киев может согласиться на прекращение боевых действий с фактическим закреплением нынешней линии фронта, если россия сохранит фактический контроль только над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.
Такое смягчение переговорной позиции происходит на фоне активной подготовки к мирному саммиту, где в пятницу на Аляске встретятся Трамп и путин. В Киеве и европейских столицах растет обеспокоенность, что оба лидера могут договориться о прекращении войны без учета позиции Украины.
Европейские страны публично заявили о поддержке Киева. Лидеры Франции и Германии в минувшие выходные подчеркнули недопустимость дальнейших территориальных уступок, а совместное заявление ЕС, Великобритании, Италии, Польши и Финляндии зафиксировало, что "текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров".
Сам Зеленский в то же время предупредил, что россия не демонстрирует готовности завершить войну.
Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции
По словам украинского лидера, любое мирное соглашение должно предусматривать поставки оружия Украине и предоставление реальной перспективы вступления в НАТО.
Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что во время переговоров с путиным попытается договориться о возвращении части территорий Украине.
Произойдет определенный обмен, некоторые изменения земель… Мы попытаемся вернуть часть этой территории для Украины
Встреча в пятницу на Аляске обещает стать решающим моментом для определения дальнейшей судьбы войны и дипломатического фронта Украины.
Напомним
15 июля воздушное пространство над крупнейшим городом Аляски будет закрыто из-за запланированной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера владимира путина.