Зеленский готов к болезненному компромиссу: Киев может оставить россии оккупированные территории ради мира - The Telegraph

06:06 • 6414 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 13965 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 73660 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 121754 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 173517 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128168 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 92618 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 132728 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 130852 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
11 августа, 05:15 • 108058 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
Теги
Авторы
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантом
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
Зеленский готов к болезненному компромиссу: Киев может оставить россии оккупированные территории ради мира - The Telegraph

Киев

 • 420 просмотра

Украина рассматривает возможность заморозить фронт, признав контроль рф над оккупированными землями, при условии гарантий безопасности и пути к НАТО. Это происходит накануне встречи Трампа и путина.

Зеленский готов к болезненному компромиссу: Киев может оставить россии оккупированные территории ради мира - The Telegraph

Накануне запланированной на пятницу встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске появились признаки того, что Украина готова заморозить фронт и признать за россией фактический контроль над уже захваченными землями - при условии получения гарантий безопасности и пути в НАТО, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Президент Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам, что Киев может согласиться на прекращение боевых действий с фактическим закреплением нынешней линии фронта, если россия сохранит фактический контроль только над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Такое смягчение переговорной позиции происходит на фоне активной подготовки к мирному саммиту, где в пятницу на Аляске встретятся Трамп и путин. В Киеве и европейских столицах растет обеспокоенность, что оба лидера могут договориться о прекращении войны без учета позиции Украины.

Европейские страны публично заявили о поддержке Киева. Лидеры Франции и Германии в минувшие выходные подчеркнули недопустимость дальнейших территориальных уступок, а совместное заявление ЕС, Великобритании, Италии, Польши и Финляндии зафиксировало, что "текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров".

Сам Зеленский в то же время предупредил, что россия не демонстрирует готовности завершить войну.

Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции 

- заявил он, ссылаясь на данные украинской разведки.

По словам украинского лидера, любое мирное соглашение должно предусматривать поставки оружия Украине и предоставление реальной перспективы вступления в НАТО.

Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что во время переговоров с путиным попытается договориться о возвращении части территорий Украине.

Произойдет определенный обмен, некоторые изменения земель… Мы попытаемся вернуть часть этой территории для Украины

- сказал президент США, добавив, что поймет перспективы соглашения уже "в течение первых двух минут" разговора.

Встреча в пятницу на Аляске обещает стать решающим моментом для определения дальнейшей судьбы войны и дипломатического фронта Украины.

Напомним

15 июля воздушное пространство над крупнейшим городом Аляски будет закрыто из-за запланированной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера владимира путина.

Степан Гафтко

Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Херсонская область
Финляндия
Великобритания
Италия
Крым
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша