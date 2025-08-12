На Алясці тимчасово закриють небо над Анкоріджем під час зустрічі Трампа і путіна
Київ • УНН
15 липня над Анкоріджем, Аляска, буде закрито повітряний простір. Це пов'язано з запланованими переговорами Дональда Трампа та володимира путіна.
15 липня повітряний простір над найбільшим містом Аляски буде закрито через заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна. Про це повідомило Федеральне управління авіації, пише УНН.
Деталі
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) повідомило про введення тимчасових обмежень на польоти над Анкоріджем, найбільшим містом штату Аляска. Заборона діятиме 15 липня у зв’язку з анонсованими переговорами між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним, які, за попередніми даними, відбудуться на території штату.
В офіційному повідомленні FAA зазначено, що в межах 30-мильної зони (приблизно 48 км) від центру Анкоріджа польоти будь-яких повітряних суден будуть заборонені. Обмеження поширюються на висоту до 18 тисяч футів (приблизно 5,5 км) і спрямовані на забезпечення безпеки під час перебування у регіоні високопосадових гостей.
Заборону планують зняти 16 серпня, після завершення заходів, пов’язаних із візитом обох лідерів.
Нагадаємо
У найбільшому місті Аляски – Анкориджі – готуються протести через можливу зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.