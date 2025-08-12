$41.390.07
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11 серпня, 07:41
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
11 серпня, 06:00
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
На Алясці тимчасово закриють небо над Анкоріджем під час зустрічі Трампа і путіна

Київ • УНН

15 липня над Анкоріджем, Аляска, буде закрито повітряний простір. Це пов'язано з запланованими переговорами Дональда Трампа та володимира путіна.

На Алясці тимчасово закриють небо над Анкоріджем під час зустрічі Трампа і путіна

15 липня повітряний простір над найбільшим містом Аляски буде закрито через заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна. Про це повідомило Федеральне управління авіації, пише УНН.

Деталі

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) повідомило про введення тимчасових обмежень на польоти над Анкоріджем, найбільшим містом штату Аляска. Заборона діятиме 15 липня у зв’язку з анонсованими переговорами між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним, які, за попередніми даними, відбудуться на території штату.

В офіційному повідомленні FAA зазначено, що в межах 30-мильної зони (приблизно 48 км) від центру Анкоріджа польоти будь-яких повітряних суден будуть заборонені. Обмеження поширюються на висоту до 18 тисяч футів (приблизно 5,5 км) і спрямовані на забезпечення безпеки під час перебування у регіоні високопосадових гостей.

Заборону планують зняти 16 серпня, після завершення заходів, пов’язаних із візитом обох лідерів.

Нагадаємо

У найбільшому місті Аляски – Анкориджі – готуються протести через можливу зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Федеральне авіаційне управління США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки