На Аляске временно закроют небо над Анкориджем во время встречи Трампа и путина
Киев • УНН
15 июля над Анкориджем, Аляска, будет закрыто воздушное пространство. Это связано с запланированными переговорами Дональда Трампа и владимира путина.
15 июля воздушное пространство над крупнейшим городом Аляски будет закрыто из-за запланированной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера владимира путина. Об этом сообщило Федеральное управление авиации, пишет УНН.
Детали
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о введении временных ограничений на полеты над Анкориджем, крупнейшим городом штата Аляска. Запрет будет действовать 15 июля в связи с анонсированными переговорами между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным, которые, по предварительным данным, состоятся на территории штата.
В официальном сообщении FAA указано, что в пределах 30-мильной зоны (приблизительно 48 км) от центра Анкориджа полеты любых воздушных судов будут запрещены. Ограничения распространяются на высоту до 18 тысяч футов (приблизительно 5,5 км) и направлены на обеспечение безопасности во время пребывания в регионе высокопоставленных гостей.
Запрет планируют снять 16 августа, после завершения мероприятий, связанных с визитом обоих лидеров.
Напомним
В крупнейшем городе Аляски – Анкоридже – готовятся протесты из-за возможной встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным.