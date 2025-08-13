Под Добропольем малые группы россиян проникли за первую линию обороны, продолжается их ликвидация - ОСГВ "Днепр"

Под Добропольем малые штурмовые группы россиян сумели просочиться сквозь первую линию украинской обороны. Сейчас осуществляется выдавливание и уничтожение этих групп, сообщил спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Сейчас задействованы резервы, чтобы россиян сдержать на Доброполье и уничтожить. Ведется работа по их уничтожению, привлечены компетентные силы. Хотя сам факт, что такая ситуация возникла - он довольно неприятный - подчеркнул Трегубов.

Спикер отметил, что россияне прибегли к тактике проникновения малых штурмовых групп, как уже действовали на Купянском направлении.

Дело с выдавливанием вражеских групп меняется, хотя хотелось бы, чтобы это было быстрее. Эту тактику они использовали на Купянском направлении и там для них препятствием была река Оскол. Пересекать ее они не могли, они уничтожались. Поэтому начали проникать малые группы, они там накапливались, потом начинали действовать. Теперь они повторили это, только вместо Оскола у них первая линия украинских войск. Благодаря дронам и атакам пехоты они накопили группу. Сейчас задача эту группу уничтожить. Вся она действует за нашей первой линией - отметил Трегубов.

Он также добавил, что сейчас россияне пытаются охватить с двух сторон Покровск. Украинские воины уничтожают врага, несмотря на его численное превосходство.

Вокруг Покровска продолжаются постоянные бои, враг пытается охватывать город с двух сторон - с севера и юго-востока, и одновременно с юга и юго-запада. На обоих направлениях все усилия направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше россиян и отбить эти атаки. Учитывая то, какое численное превосходство имеет враг - это не просто - сообщил Трегубов.

Дополнение

российская сторона требует от Украины уступить стратегически важную неоккупированную территорию в Донецкой области. Это позволит рф получить более выгодные позиции для будущего наступления на Харьковскую и Днепропетровскую области.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Донбасс является плацдармом для наступления рф, и его потеря откроет путь к дальнейшей агрессии. Вопрос территорий должен быть неотъемлемой частью гарантий безопасности.