Покровское направление: в Генштабе подтвердили, что ситуация стабилизируется

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что ситуация на Покровском направлении стабилизируется, Силы обороны принимают все необходимые меры для уничтожения проникших в тыловые районы групп врага и берут захватчиков в плен, сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

На Покровском направлении, как указано, с начала суток оккупанты совершили 37 атак на позиции наших защитников. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 34 атаки, бои продолжаются.

Ситуация на направлении стабилизируется, Силы обороны принимают все необходимые меры по выявлению и уничтожению групп российских оккупантов, которые накануне проникли в тыловые районы нашей обороны - сообщили в Генштабе.

Так, за прошедшие сутки военнослужащие одной из наших механизированных бригад взяли в плен пять захватчиков, отметили в Генштабе.

Напомним

Ранее сегодня представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил УНН, что ситуация на Добропольском направлении в Донецкой области постепенно стабилизируется.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин также сообщил о стабилизации ситуации на Добропольском направлении.

Перед этим, 12 августа, в СтратКоме ВСУ и ОСГВ "Днепр", отмечали, что на Покровском и Добропольском направлениях россия применяет тактику "просачивания" - небольшие группы по 5-10 человек проникают в глубину украинских позиций без установления контроля над территорией, что создает ложное впечатление об успехах врага на картах из открытых источников.

Генеральный штаб ВСУ сделал заявление о Покровском и Добропольском направлениях, указав, что только на первом - более 110 тыс. оккупантов, ситуация непростая и динамичная, но принимаются меры для уничтожения врага - выделены дополнительные силы, спланированы мероприятия для блокирования врага.

На фоне таких новостей корпус "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.

13 августа Виктор Трегубов сообщал, что под Добропольем малые штурмовые группы россиян сумели просочиться сквозь первую линию украинской обороны. И что осуществлялось выдавливание и уничтожение этих групп.

В течение двух суток подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" нанесли значительные потери российским оккупационным войскам. Ликвидировано 151 военнослужащего, более 70 ранены, 8 взяты в плен.