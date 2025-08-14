Покровское направление: в Генштабе подтвердили, что ситуация стабилизируется

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
13:54 • 2302 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 7456 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 13708 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 27872 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 88744 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 51803 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 48640 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 44775 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 40831 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 46696 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.3м/с
34%
755мм
Популярные новости
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 54925 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 67650 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 32663 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 41165 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 14233 просмотра
публикации
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 2302 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 7192 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 14301 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 88744 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 191435 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Махмуд Аббас
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Польша
Львов
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 41263 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 42648 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 63901 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 116375 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 132105 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Ми-8
Старлинк
YouTube
Таймс

Покровское направление: в Генштабе подтвердили, что ситуация стабилизируется

Киев • УНН

 • 852 просмотра

На Покровском направлении Силы обороны стабилизируют ситуацию, уничтожая группы врага. Украинские защитники отбили 34 атаки, взяв в плен пятерых оккупантов.

Покровское направление: в Генштабе подтвердили, что ситуация стабилизируется

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что ситуация на Покровском направлении стабилизируется, Силы обороны принимают все необходимые меры для уничтожения проникших в тыловые районы групп врага и берут захватчиков в плен, сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

На Покровском направлении, как указано, с начала суток оккупанты совершили 37 атак на позиции наших защитников. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 34 атаки, бои продолжаются.

Ситуация на направлении стабилизируется, Силы обороны принимают все необходимые меры по выявлению и уничтожению групп российских оккупантов, которые накануне проникли в тыловые районы нашей обороны

- сообщили в Генштабе.

Так, за прошедшие сутки военнослужащие одной из наших механизированных бригад взяли в плен пять захватчиков, отметили в Генштабе.

На Покровском направлении сегодня более половины атак врага - Генштаб14.08.25, 16:41 • 1074 просмотра

Напомним

Ранее сегодня представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил УНН, что ситуация на Добропольском направлении в Донецкой области постепенно стабилизируется.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин также сообщил о стабилизации ситуации на Добропольском направлении.

Перед этим, 12 августа, в СтратКоме ВСУ и ОСГВ "Днепр", отмечали, что на Покровском и Добропольском направлениях россия применяет тактику "просачивания" - небольшие группы по 5-10 человек проникают в глубину украинских позиций без установления контроля над территорией, что создает ложное впечатление об успехах врага на картах из открытых источников.

Генеральный штаб ВСУ сделал заявление о Покровском и Добропольском направлениях, указав, что только на первом - более 110 тыс. оккупантов, ситуация непростая и динамичная, но принимаются меры для уничтожения врага - выделены дополнительные силы, спланированы мероприятия для блокирования врага.

На фоне таких новостей корпус "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.

13 августа Виктор Трегубов сообщал, что под Добропольем малые штурмовые группы россиян сумели просочиться сквозь первую линию украинской обороны. И что осуществлялось выдавливание и уничтожение этих групп.

В течение двух суток подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" нанесли значительные потери российским оккупационным войскам. Ликвидировано 151 военнослужащего, более 70 ранены, 8 взяты в плен.

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины