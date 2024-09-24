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На Херсонщині війська рф поцілили в житлові квартали: 13 поранених

На Херсонщині війська рф поцілили в житлові квартали: 13 поранених

Київ • УНН

 • 19972 перегляди

Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові квартали та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак 13 людей отримали поранення, пошкоджено 19 будинків, газогони та автомобілі.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 23 населені пункти, вдаривши по житлових кварталах, 13 людей отримали поранення, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Через російську агресію 13 людей дістали поранення

- написав Прокудін.

Деталі

Минулої доби, зі слів Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Понятівка, Наддніпрянське, Ромашкове, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Гончарне, Томина Балка, Новодмитрівка, Берислав, Милове, Нововоронцовка, Золота Балка, Качкарівка, Новоберислав, Михайлівка, Заможне, Козацьке та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогони, автівку "швидкої" та приватні автомобілі.

Над Україною вночі збили 66 "шахедів"24.09.24, 08:21 • 43880 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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beryslavБерислав
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