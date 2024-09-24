На Херсонщині війська рф поцілили в житлові квартали: 13 поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові квартали та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак 13 людей отримали поранення, пошкоджено 19 будинків, газогони та автомобілі.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 23 населені пункти, вдаривши по житлових кварталах, 13 людей отримали поранення, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Через російську агресію 13 людей дістали поранення
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Минулої доби, зі слів Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Понятівка, Наддніпрянське, Ромашкове, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Гончарне, Томина Балка, Новодмитрівка, Берислав, Милове, Нововоронцовка, Золота Балка, Качкарівка, Новоберислав, Михайлівка, Заможне, Козацьке та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогони, автівку "швидкої" та приватні автомобілі.
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