Над Україною вночі збили 66 "шахедів"
Київ • УНН
Вночі 24 вересня ППО України відбила масштабну атаку з використанням 85 засобів повітряного нападу. Збито 66 ударних БпЛА типу "Shahed" та виявлено інші ракети противника.
рф вночі атакувала Україну з використанням 81 безпілотника та 4 ракет, збито 66 ударних дронів типу "Shahed", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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У ніч на 24 вересня (із 20.00 23.09 по 07.00 24.09), як вказано, радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника:
- одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської обл. – рф;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської обл. – рф;
- одну ракету (тип встановлюється) із Курської обл. – рф;
- 81 ударний БплА типу "Shahed" із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ – рф.
"Основний напрямок удару – північ та центр України", - вказали у ПС ЗСУ.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України
У Повітряних силах застерегли при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не здійснювати жодних дій самостійно, а одразу сповіщати правоохоронців чи місцеву військову адміністрацію.
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