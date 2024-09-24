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Над Україною вночі збили 66 "шахедів"

Над Україною вночі збили 66 "шахедів"

Київ • УНН

 • 43880 перегляди

Вночі 24 вересня ППО України відбила масштабну атаку з використанням 85 засобів повітряного нападу. Збито 66 ударних БпЛА типу "Shahed" та виявлено інші ракети противника.

рф вночі атакувала Україну з використанням 81 безпілотника та 4 ракет, збито 66 ударних дронів типу "Shahed", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

У ніч на 24 вересня (із 20.00 23.09 по 07.00 24.09), як вказано, радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника:

- одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської обл. – рф;

- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської обл. – рф;

- одну ракету (тип встановлюється) із Курської обл. – рф;

- 81 ударний БплА типу "Shahed" із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ – рф.

"Основний напрямок удару – північ та центр України", - вказали у ПС ЗСУ.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

У Повітряних силах застерегли при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не здійснювати жодних дій самостійно, а одразу сповіщати правоохоронців чи місцеву військову адміністрацію.

Генштаб: війська рф продовжують атаки боєприпасами з хімічними речовинами проти Сил оборони, за місяць 447 випадків09.09.24, 12:20 • 23592 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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