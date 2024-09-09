Генштаб: війська рф продовжують атаки боєприпасами з хімічними речовинами проти Сил оборони, за місяць 447 випадків
Київ • УНН
Російські війська продовжують застосування спецбоєприпасів з хімічними речовинами проти Сил оборони, за серпень зафіксовано 447 випадків, усього з 15 лютого по 24 серпня - 4035 випадків.
Російські війська продовжують застосування спецбоєприпасів з хімічними речовинами проти Сил оборони, за серпень зафіксовано 447 випадків, усього з 15 лютого по 24 серпня - 4035 випадків, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у понеділок у Telegram, пише УНН.
Ворог продовжує застосовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. За серпень подібних випадків зафіксовано 447. Загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року - 4035
Як зазначається, поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує "боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни". Також вказано, що є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.
"Цим росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - ідеться у заяві.
За місяць Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів з хімічними речовинами 05.04.24, 16:09 • 20366 переглядiв