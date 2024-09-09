Генштаб: войска рф продолжают атаки боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны, за месяц 447 случаев

Российские войска продолжают применение спецбоеприпасов с химическими веществами против Сил обороны, за август зафиксировано 447 случаев, всего с 15 февраля по 24 августа - 4035 случаев, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Враг продолжает применять против Сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. За август подобных случаев зафиксировано 447. Всего за период с 15 февраля 2023 года по 24 августа текущего года - 4035 - сообщили в Генштабе со ссылкой на данные отдела коммуникаций командования Сил поддержки ВСУ.

Как отмечается, рядом с обычными средствами огневого поражения противник применяет «боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны». Также указано, что есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

«Этим россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении», - говорится в заявлении.

За місяць Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів з хімічними речовинами