За месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с химическими веществами

За месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 90 случаев больше, чем за предыдущий период. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает УНН.

Детали

"Оккупанты продолжают нарушать все возможные международные нормы. Тенденция растет, а использование врагом опасных химических веществ стало системным. Только за прошлый месяц, Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ. Это на 90 случаев больше, чем за предыдущий период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала широкомасштабного вторжения зафиксировано 1412 случаев применения боеприпасов с химическими веществами.

Напомним

За прошлый год правоохранители зафиксировали около 66 тысяч вражеских обстрелов населенных пунктов Украины. А за первые три месяца этого года россияне уже ударили по Украине около 30 тысяч разов.