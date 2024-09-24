Над Украиной ночью сбили 66 "шахедов"

рф ночью атаковала Украину с использованием 81 беспилотника и 4 ракет, сбито 66 ударных дронов типа "Shahed", сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

В ночь на 24 сентября (с 20.00 23.09 по 07.00 24.09), как указано, радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 85 средств воздушного нападения противника:

- одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской обл. - рф;

- две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской обл. - рф;

- одну ракету (тип устанавливается) из Курской обл. - рф;

- 81 ударный БплА типа "Shahed" из районов Курск и Приморско-Ахтарск - рф.

"Основное направление удара - север и центр Украины", - указали в ВС ВСУ.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локально потеряны в нескольких регионах Украины - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В Воздушных силах предостерегли при обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не совершать никаких действий самостоятельно, а сразу извещать правоохранителей или местную военную администрацию.

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