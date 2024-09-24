Над Украиной ночью сбили 66 "шахедов"

ukenru
Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский
  •  35276 просмотра

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский

Эксклюзив
Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
  •  105867 просмотра

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
  •  116129 просмотра

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Эксклюзив
Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений
  •  118892 просмотра

Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

Эксклюзив
В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт
  •  117619 просмотра

В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт

Эксклюзив
Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ
  •  106247 просмотра

Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ

Эксклюзив
После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп
  •  100587 просмотра

После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  91633 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября
22 сентября 2024, 16:44  •  115744 просмотра

Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября

Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
21 сентября 2024, 14:43  •  147483 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мир может достичь глобального единства на втором Саммите мира: Зеленский в ООН

Мир может достичь глобального единства на втором Саммите мира: Зеленский в ООН

  •  45321 просмотра
Украина должна строить более реалистичные сценарии окончания войны - президент Чехии

Украина должна строить более реалистичные сценарии окончания войны - президент Чехии

  •  46868 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Парагвая перспективы торгово-экономического сотрудничества

Зеленский обсудил с президентом Парагвая перспективы торгово-экономического сотрудничества

  •  47012 просмотра
Ситуация напряженная, но постоянной миссии МАГАТЭ на курской АЭС не планируется - Гросси

Ситуация напряженная, но постоянной миссии МАГАТЭ на курской АЭС не планируется - Гросси

  •  43106 просмотра
Полицейские рф провели "патриотическую викторину" в школах оккупированной Херсонщины - Сопротивление

Полицейские рф провели "патриотическую викторину" в школах оккупированной Херсонщины - Сопротивление

  •  18484 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  179704 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  174041 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  172981 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  177397 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  192508 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  95050 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  88017 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  58042 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  59588 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября 2024, 03:07  •  105080 просмотра
Актуальное
Над Украиной ночью сбили 66 "шахедов"

Над Украиной ночью сбили 66 "шахедов"

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 05:21  •  5176 просмотра

Read in English

Ночью 24 сентября ПВО Украины отразила масштабную атаку с использованием 85 средств воздушного нападения. Сбито 66 ударных БпЛА типа "Shahed" и обнаружены другие ракеты противника.

рф ночью атаковала Украину с использованием 81 беспилотника и 4 ракет, сбито 66 ударных дронов типа "Shahed", сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

В ночь на 24 сентября (с 20.00 23.09 по 07.00 24.09), как указано, радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 85 средств воздушного нападения противника:

- одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской обл. - рф;

- две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской обл. - рф;

- одну ракету (тип устанавливается) из Курской обл. - рф;

- 81 ударный БплА типа "Shahed" из районов Курск и Приморско-Ахтарск - рф.

"Основное направление удара - север и центр Украины", - указали в ВС ВСУ.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локально потеряны в нескольких регионах Украины

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В Воздушных силах предостерегли при обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не совершать никаких действий самостоятельно, а сразу извещать правоохранителей или местную военную администрацию.

Генштаб: войска рф продолжают атаки боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны, за месяц 447 случаев9 сентября 2024, 09:20 • 23406 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
khesa-shakhed-136Шахед-136
9k720-iskander9К720 Искандер
ukrainaУкраина
poltavaПолтава
zhitomirЖитомир
kropivnitskiiКропивницкий
vinnitsaВинница
cherkasyЧеркассы
nikolaevНиколаев
sumyСумы
kievКиев