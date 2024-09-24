В Херсонской области войска рф попали в жилые кварталы: 13 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 23 населенных пункта, ударив по жилым кварталам, 13 человек получили ранения, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 13 человек получили ранения - написал Прокудин.

Детали

За прошедшие сутки, по словам Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Понятовка, Надднепрянское, Ромашково, Велетенское, Белозерка, Кизомыс, Станислав, Гончарное, Томина Балка, Новодмитровка, Берислав, Милово, Нововоронцовка, Золотая Балка, Качкаровка, Новоберислав, Михайловка, Заможное, Казацкое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 16 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, машину "скорой" и частные автомобили.

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