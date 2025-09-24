Десять цивільних, включаючи медиків, постраждали на Херсонщині від російських обстрілів - прокуратура
Київ • УНН
На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 24 вересня десятеро цивільних отримали травми, серед них медичні працівники. Пошкоджено житлові та соціальні об'єкти, а прокуратура розпочала досудове розслідування воєнних злочинів.
На Херсонщині через обстріли російських військ травми отримали десятеро цивільних, серед них медичні працівники, пошкоджено житлові та соціальні об’єкти. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
Прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування за фактами воєнних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, після обстрілів території регіону російськими військами.
За даними слідства, 24 вересня російські військові для обстрілів території області застосовували артилерію та міномети, безпілотні літальні апарати, зокрема та ударні дрони "Шахед". Станом на 17:00 відомо про десятьох поранених цивільних, серед яких є співробітники галузі медицини
Троє людей дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу у Білозерці. Ще троє постраждали у Бериславі через підриви з дронів, а троє медичних працівників отримали поранення у Херсоні.
Крім того, неподалік селища Новорайськ чоловік підірвався на міні, коли віз дружину до лікарні.
Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень навчальний заклад, приватні та багатоквартирні будинки, а також складські приміщення.
