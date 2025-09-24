$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 6258 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 12082 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 14315 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 24171 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 16649 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 28738 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17603 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17963 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14981 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Десять цивільних, включаючи медиків, постраждали на Херсонщині від російських обстрілів - прокуратура

Київ • УНН

 • 168 перегляди

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 24 вересня десятеро цивільних отримали травми, серед них медичні працівники. Пошкоджено житлові та соціальні об'єкти, а прокуратура розпочала досудове розслідування воєнних злочинів.

Десять цивільних, включаючи медиків, постраждали на Херсонщині від російських обстрілів - прокуратура

На Херсонщині через обстріли російських військ травми отримали десятеро цивільних, серед них медичні працівники, пошкоджено житлові та соціальні об’єкти. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, пише УНН

Деталі

Прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування за фактами воєнних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, після обстрілів території регіону російськими військами.

За даними слідства, 24 вересня російські військові для обстрілів території області застосовували артилерію та міномети, безпілотні літальні апарати, зокрема та ударні дрони "Шахед". Станом на 17:00 відомо про десятьох поранених цивільних, серед яких є співробітники галузі медицини

– йдеться в повідомленні прокуратури.

Троє людей дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу у Білозерці. Ще троє постраждали у Бериславі через підриви з дронів, а троє медичних працівників отримали поранення у Херсоні. 

Коригував російські удари по півдню України: у Херсоні затримано медика-агента фсб24.09.25, 10:08 • 2350 переглядiв

Крім того, неподалік селища Новорайськ чоловік підірвався на міні, коли віз дружину до лікарні.

Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень навчальний заклад, приватні та багатоквартирні будинки, а також складські приміщення.

Херсон накрило димом: назвали ймовірну причину задимлення22.09.25, 11:10 • 3104 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Білозерка (Херсонський район)
Шахед-136
Херсонська область
Берислав
Україна
Херсон