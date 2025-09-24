$41.380.00
14:27 • 1244 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 6420 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 12144 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 14380 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 24276 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 16672 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 28794 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17609 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17966 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14981 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Десять мирных жителей, включая медиков, пострадали в Херсонской области от российских обстрелов - прокуратура

Киев • УНН

 • 216 просмотра

В Херсонской области в результате российских обстрелов 24 сентября десять мирных жителей получили травмы, среди них медицинские работники. Повреждены жилые и социальные объекты, а прокуратура начала досудебное расследование военных преступлений.

Десять мирных жителей, включая медиков, пострадали в Херсонской области от российских обстрелов - прокуратура

В Херсонской области из-за обстрелов российских войск травмы получили десять мирных жителей, среди них медицинские работники, повреждены жилые и социальные объекты. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, пишет УНН

Подробности

Прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование по фактам военных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, после обстрелов территории региона российскими войсками.

По данным следствия, 24 сентября российские военные для обстрелов территории области применяли артиллерию и минометы, беспилотные летательные аппараты, в том числе и ударные дроны "Шахед". По состоянию на 17:00 известно о десяти раненых гражданских, среди которых есть сотрудники сферы медицины

– говорится в сообщении прокуратуры.

Три человека получили травмы в результате артиллерийского обстрела в Белозерке. Еще трое пострадали в Бериславе из-за подрывов с дронов, а трое медицинских работников получили ранения в Херсоне. 

Корректировал российские удары по югу Украины: в Херсоне задержан медик-агент фсб24.09.25, 10:08 • 2350 просмотров

Кроме того, недалеко от поселка Новорайск мужчина подорвался на мине, когда вез жену в больницу.

В результате обстрелов получили повреждения учебное заведение, частные и многоквартирные дома, а также складские помещения.

Херсон накрыло дымом: названа вероятная причина задымления22.09.25, 11:10 • 3104 просмотра

