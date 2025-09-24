Десять мирных жителей, включая медиков, пострадали в Херсонской области от российских обстрелов - прокуратура
Киев • УНН
В Херсонской области в результате российских обстрелов 24 сентября десять мирных жителей получили травмы, среди них медицинские работники. Повреждены жилые и социальные объекты, а прокуратура начала досудебное расследование военных преступлений.
Подробности
Прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование по фактам военных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, после обстрелов территории региона российскими войсками.
По данным следствия, 24 сентября российские военные для обстрелов территории области применяли артиллерию и минометы, беспилотные летательные аппараты, в том числе и ударные дроны "Шахед". По состоянию на 17:00 известно о десяти раненых гражданских, среди которых есть сотрудники сферы медицины
Три человека получили травмы в результате артиллерийского обстрела в Белозерке. Еще трое пострадали в Бериславе из-за подрывов с дронов, а трое медицинских работников получили ранения в Херсоне.
Кроме того, недалеко от поселка Новорайск мужчина подорвался на мине, когда вез жену в больницу.
В результате обстрелов получили повреждения учебное заведение, частные и многоквартирные дома, а также складские помещения.
