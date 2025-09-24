$41.380.13
48.730.31
ukenru
06:56 • 394 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 648 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 18145 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 35700 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 30312 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 29172 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 57043 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 28280 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 64474 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42775 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
Корректировал российские удары по югу Украины: в Херсоне задержан медик-агент фсб

Киев • УНН

 • 40 просмотра

СБУ задержала 26-летнего медбрата городской больницы Херсона, который корректировал воздушные атаки рф по областному центру. Он передавал фсб координаты украинских военных объектов, снимая их на телефон во время поездок.

Корректировал российские удары по югу Украины: в Херсоне задержан медик-агент фсб

Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного агента фсб. Им оказался завербованный врагом 26-летний медбрат городской больницы, который корректировал воздушные атаки рф по областному центру и его окрестностям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Среди основных целей рашистов были запасные командные пункты, логистические склады, боевые позиции ПВО и блокпосты украинских войск. Отдельно оккупанты надеялись получить от агента координаты оборонительных линий на подступах к городу, по которым планировали комбинированные удары дронами-камикадзе и сверхтяжелыми авиабомбами

- говорится в сообщении.

По материалам дела, фигурант собирал разведданные во время поездок на работу и в обратном направлении. Как пассажир в "маршрутном" автобусе, он снимал на телефонную камеру локации украинских защитников. Затем он прямо на рабочем месте в медучреждении обозначал координаты военных объектов на гугл-картах и мессенджером "отчитывался" в фсб.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его разведывательную активность и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны. На завершающем этапе спецоперации Служба безопасности задержала фигуранта.

Как установило расследование, медик был завербован оккупантами через своего бывшего соседа, который после освобождения Херсона выехал в Россию и пошел на сотрудничество с фсб

- добавили в СБУ.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами выполнения агентурных заданий в пользу страны-агрессора.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал атаки РФ по аэродромам и энергообъектам на западе Украины24.09.25, 01:28 • 2166 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Украина
Херсон