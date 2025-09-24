Корректировал российские удары по югу Украины: в Херсоне задержан медик-агент фсб
Киев • УНН
СБУ задержала 26-летнего медбрата городской больницы Херсона, который корректировал воздушные атаки рф по областному центру. Он передавал фсб координаты украинских военных объектов, снимая их на телефон во время поездок.
Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного агента фсб. Им оказался завербованный врагом 26-летний медбрат городской больницы, который корректировал воздушные атаки рф по областному центру и его окрестностям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Среди основных целей рашистов были запасные командные пункты, логистические склады, боевые позиции ПВО и блокпосты украинских войск. Отдельно оккупанты надеялись получить от агента координаты оборонительных линий на подступах к городу, по которым планировали комбинированные удары дронами-камикадзе и сверхтяжелыми авиабомбами
По материалам дела, фигурант собирал разведданные во время поездок на работу и в обратном направлении. Как пассажир в "маршрутном" автобусе, он снимал на телефонную камеру локации украинских защитников. Затем он прямо на рабочем месте в медучреждении обозначал координаты военных объектов на гугл-картах и мессенджером "отчитывался" в фсб.
Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его разведывательную активность и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны. На завершающем этапе спецоперации Служба безопасности задержала фигуранта.
Как установило расследование, медик был завербован оккупантами через своего бывшего соседа, который после освобождения Херсона выехал в Россию и пошел на сотрудничество с фсб
Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами выполнения агентурных заданий в пользу страны-агрессора.
Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
