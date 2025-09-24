$41.380.13
Коригував російські удари по півдню України: у Херсоні затримано медика-агента фсб

Київ • УНН

 • 66 перегляди

СБУ затримала 26-річного медбрата міської лікарні Херсона, який коригував повітряні атаки рф по обласному центру. Він передавав фсб координати українських військових об'єктів, знімаючи їх на телефон під час поїздок.

Коригував російські удари по півдню України: у Херсоні затримано медика-агента фсб

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного агента фсб. Ним виявився завербований ворогом 26-річний медбрат міської лікарні, який коригував повітряні атаки рф по обласному центру та його околицях. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Серед основних цілей рашистів були запасні командні пункти, логістичні склади, бойові позиції ППО та блокпости українських військ. Окремо окупанти сподівалися отримати від агента координати оборонних ліній на підступах до міста, по яких планували комбіновані удари дронами-камікадзе та надважкими авіабомбами

- йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, фігурант збирав розвіддані під час поїздок на роботу та у зворотному напрямку. Як пасажир у "маршрутному" автобусі, він знімав на телефонну камеру локації українських оборонців. Потім він прямо на робочому місці у медустанові позначав координати військових об’єктів на гугл-картах та месенджером "звітував" до фсб.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його розвідактивність та провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони. На завершальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала фігуранта.

Як встановило розслідування, медик був завербований окупантами через свого колишнього сусіда, який після звільнення Херсона виїхав до росії та пішов на співпрацю з фсб

- додали в СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами виконання агентурних завдань на користь країни-агресора.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ затримала агента фсб, який коригував атаки рф по аеродромах та енергооб’єктах на заході України24.09.25, 01:28 • 2170 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Служба безпеки України
Україна
Херсон