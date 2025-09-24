$41.380.13
СБУ затримала агента фсб, який коригував атаки рф по аеродромах та енергооб'єктах на заході України

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Військова контррозвідка СБУ затримала у Хмельницькому 31-річного безробітного агента фсб, який наводив ракетно-дронові удари по військових та критичних об'єктах західного регіону України. Йому загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду.

СБУ затримала агента фсб, який коригував атаки рф по аеродромах та енергооб’єктах на заході України

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Хмельницькому агента фсб. Зловмисник наводив ракетно-дронові удари рф по об’єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

За матеріалами справи, виконавцем замовлень рашистів виявився 31-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору ворога в Телеграм-каналах з пошуку "швидкого заробітку".

Там його завербували одразу два співробітники фсб, які ставили фігуранту різні завдання:

  • один куратор вимагав виявити та передати ворогу геолокації аеродромів ЗСУ;
    • інший російський спецслужбіст чекав від агента координати опорних електропідстанцій, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити регіон.

      Крім того, фігурант збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців для їхнього, можливо, підриву в майбутньому

      - йдеться у повідомленні.

      Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію.

      На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до фсб.

      Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

      Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Нагадаємо

      Служба безпеки України затримала коригувальника, який надавав росіянам координати енергооб'єктів у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Він збирав інформацію про розташування української ППО та мобільних вогневих груп.

      Віта Зеленецька

