СБУ затримала агента фсб, який коригував атаки рф по аеродромах та енергооб’єктах на заході України
Київ • УНН
Військова контррозвідка СБУ затримала у Хмельницькому 31-річного безробітного агента фсб, який наводив ракетно-дронові удари по військових та критичних об'єктах західного регіону України. Йому загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду.
Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Хмельницькому агента фсб. Зловмисник наводив ракетно-дронові удари рф по об’єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
За матеріалами справи, виконавцем замовлень рашистів виявився 31-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору ворога в Телеграм-каналах з пошуку "швидкого заробітку".
Там його завербували одразу два співробітники фсб, які ставили фігуранту різні завдання:
- один куратор вимагав виявити та передати ворогу геолокації аеродромів ЗСУ;
- інший російський спецслужбіст чекав від агента координати опорних електропідстанцій, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити регіон.
Крім того, фігурант збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців для їхнього, можливо, підриву в майбутньому
Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію.
На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
