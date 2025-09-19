$41.250.05
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 16205 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
06:26 • 25872 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 34714 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 58534 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 40946 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 49843 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 69845 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29040 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23715 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
СБУ знешкодила агентурну мережу фсб, яка "зливала" дані про оборону на Донеччині та Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 82 перегляди

СБУ нейтралізувала агентурну мережу фсб у Донецькій та Дніпропетровській областях, затримавши чотирьох осіб. Вони передавали інформацію про розташування Сил оборони для російських обстрілів.

СБУ знешкодила агентурну мережу фсб, яка "зливала" дані про оборону на Донеччині та Дніпропетровщині

Чотири завербовані агенти російських спецслужб передавали ворогові інформацію про розташування українських Сил оборони у Дніпропетровській та Донецькій областях для повітряних обстрілів та артилерійських ударів. Правоохоронці затримали зловмисників. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну агентурну мережу фсб на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони, які ворог планував атакувати з повітря та далекобійною артилерією

– йдеться в повідомленні СБУ.

Як вдалося з'ясувати слідству, двоє агентів діяли у Дніпрі, працюючи на місцевій продовольчій базі. Під час цього вони робили знімки накладних, де були вказані адреси військових частин та баз, куди пересилались продукти. Ці дані зловмисники передавали куратору фсб через месенджери. 

Організував схему дезертирства за 7 тис. доларів: у Дніпрі затримали колишнього командира військової частини19.09.25, 10:16 • 1538 переглядiв

Ще двоє зловмисників були завербовані в Краматорському районі. Один із них, співробітник пошти, під виглядом службових поїздок фіксував укріпрайони ЗСУ біля передової. Інший – з облаштованого сховку знімав відео руху українських військових ешелонів у бік фронту.

В СБУ повідомили, що двоє агентів були завербовані російськими силами військової розвідки через Телеграм-канали, коли шукали "легкого заробітку". Ще двоє потрапили в поле зору російських спецслужб через родичів, які залишилися на окупованих територіях.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

– йдеться в повідомленні СБУ.

Куратор "мвс рф" у Херсоні заочно отримав довічне ув'язнення - СБУ18.09.25, 17:19 • 2580 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Донецька область
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Служба безпеки України