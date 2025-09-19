СБУ знешкодила агентурну мережу фсб, яка "зливала" дані про оборону на Донеччині та Дніпропетровщині

Чотири завербовані агенти російських спецслужб передавали ворогові інформацію про розташування українських Сил оборони у Дніпропетровській та Донецькій областях для повітряних обстрілів та артилерійських ударів. Правоохоронці затримали зловмисників. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну агентурну мережу фсб на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони, які ворог планував атакувати з повітря та далекобійною артилерією

Як вдалося з'ясувати слідству, двоє агентів діяли у Дніпрі, працюючи на місцевій продовольчій базі. Під час цього вони робили знімки накладних, де були вказані адреси військових частин та баз, куди пересилались продукти. Ці дані зловмисники передавали куратору фсб через месенджери.

Організував схему дезертирства за 7 тис. доларів: у Дніпрі затримали колишнього командира військової частини

Ще двоє зловмисників були завербовані в Краматорському районі. Один із них, співробітник пошти, під виглядом службових поїздок фіксував укріпрайони ЗСУ біля передової. Інший – з облаштованого сховку знімав відео руху українських військових ешелонів у бік фронту.

В СБУ повідомили, що двоє агентів були завербовані російськими силами військової розвідки через Телеграм-канали, коли шукали "легкого заробітку". Ще двоє потрапили в поле зору російських спецслужб через родичів, які залишилися на окупованих територіях.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна