08:43 • 13538 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 16538 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 26303 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 34933 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 58710 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 41024 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 49911 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 70026 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 29050 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23722 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
СБУ обезвредила агентурную сеть фсб, которая "сливала" данные об обороне в Донецкой и Днепропетровской областях

Киев • УНН

 • 164 просмотра

СБУ нейтрализовала агентурную сеть фсб в Донецкой и Днепропетровской областях, задержав четырех человек. Они передавали информацию о расположении Сил обороны для российских обстрелов.

СБУ обезвредила агентурную сеть фсб, которая "сливала" данные об обороне в Донецкой и Днепропетровской областях

Четыре завербованных агента российских спецслужб передавали врагу информацию о расположении украинских Сил обороны в Днепропетровской и Донецкой областях для воздушных обстрелов и артиллерийских ударов. Правоохранители задержали злоумышленников. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН

Детали

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала еще одну агентурную сеть фсб на территории Донецкой и Днепропетровской областей. Злоумышленники шпионили за локациями Сил обороны, которые враг планировал атаковать с воздуха и дальнобойной артиллерией

– говорится в сообщении СБУ.

Как удалось выяснить следствию, двое агентов действовали в Днепре, работая на местной продовольственной базе. Во время этого они делали снимки накладных, где были указаны адреса воинских частей и баз, куда пересылались продукты. Эти данные злоумышленники передавали куратору фсб через мессенджеры. 

Еще двое злоумышленников были завербованы в Краматорском районе. Один из них, сотрудник почты, под видом служебных поездок фиксировал укрепрайоны ВСУ возле передовой. Другой – из обустроенного тайника снимал видео движения украинских военных эшелонов в сторону фронта.

В СБУ сообщили, что двое агентов были завербованы российскими силами военной разведки через Телеграм-каналы, когда искали "легкого заработка". Еще двое попали в поле зрения российских спецслужб через родственников, которые остались на оккупированных территориях.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

– говорится в сообщении СБУ.

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Донецкая область
Днепропетровская область
Днепр
Служба безопасности Украины