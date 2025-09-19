СБУ обезвредила агентурную сеть фсб, которая "сливала" данные об обороне в Донецкой и Днепропетровской областях

Четыре завербованных агента российских спецслужб передавали врагу информацию о расположении украинских Сил обороны в Днепропетровской и Донецкой областях для воздушных обстрелов и артиллерийских ударов. Правоохранители задержали злоумышленников. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала еще одну агентурную сеть фсб на территории Донецкой и Днепропетровской областей. Злоумышленники шпионили за локациями Сил обороны, которые враг планировал атаковать с воздуха и дальнобойной артиллерией

Как удалось выяснить следствию, двое агентов действовали в Днепре, работая на местной продовольственной базе. Во время этого они делали снимки накладных, где были указаны адреса воинских частей и баз, куда пересылались продукты. Эти данные злоумышленники передавали куратору фсб через мессенджеры.

Еще двое злоумышленников были завербованы в Краматорском районе. Один из них, сотрудник почты, под видом служебных поездок фиксировал укрепрайоны ВСУ возле передовой. Другой – из обустроенного тайника снимал видео движения украинских военных эшелонов в сторону фронта.

В СБУ сообщили, что двое агентов были завербованы российскими силами военной разведки через Телеграм-каналы, когда искали "легкого заработка". Еще двое попали в поле зрения российских спецслужб через родственников, которые остались на оккупированных территориях.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества