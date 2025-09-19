$41.250.05
Эксклюзив
07:43 • 4934 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 12587 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 28320 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 52623 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 37632 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 47347 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 63794 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 28666 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23475 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 44188 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Организовал схему дезертирства за 7 тыс. долларов: в Днепре задержали бывшего командира воинской части

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

В Днепре разоблачили схему незаконной переправки военнослужащих, организованную бывшим командиром воинской части. Стоимость "услуги" составляла от 5 до 7 тысяч долларов США.

Организовал схему дезертирства за 7 тыс. долларов: в Днепре задержали бывшего командира воинской части

Правоохранители разоблачили в Днепре схему незаконной переправки военнослужащих, которую организовал бывший командир воинской части. Стоимость "услуги" достигала от 5 до 7 тысяч долларов США. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Как выяснили правоохранители, экс-командир организовывал "увольнение" военнослужащих из воинской части, а затем курировал весь процесс уклонения от прохождения дальнейшей службы.

По информации прокуратуры, организаторы гарантировали клиентам "полную защиту" – от транспортировки до прикрытия в случае проверок. Схему удалось разоблачить при попытке вывезти двух солдат из учебного центра. Экс-командира и его сообщников задержали "на горячем" при получении части суммы за такие "услуги".

Сообщники отвечали за расчет и перевозку "клиентов". Стоило это от 5 до 7 тыс. долларов США. Деньги получали наличными, а перевозки осуществляли тайно, чтобы избежать внимания командования

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Правоохранители подчеркивают: такие действия напрямую подрывают обороноспособность страны, поскольку уменьшают численность армии и препятствуют выполнению боевых задач. Подозреваемым инкриминируют пособничество в дезертирстве, препятствование работе ВСУ и другие тяжкие преступления.

Как отметили в ОГП, экс-полковник уже ранее имел проблемы с законом. Его судили по делу о фиктивной службе депутата Днепропетровского облсовета, после чего его понизили в звании и отстранили от должности.

Несмотря на это, злоумышленник продолжил преступную деятельность. Его задержали в игорном заведении, где у него изъяли 3,8 тыс. долларов США.

Сейчас продолжается проверка относительно других возможных эпизодов и причастности к схеме других офицеров воинской части.

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Днепр
Вооруженные силы Украины