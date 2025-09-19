Организовал схему дезертирства за 7 тыс. долларов: в Днепре задержали бывшего командира воинской части
В Днепре разоблачили схему незаконной переправки военнослужащих, организованную бывшим командиром воинской части. Стоимость "услуги" составляла от 5 до 7 тысяч долларов США.
Правоохранители разоблачили в Днепре схему незаконной переправки военнослужащих, которую организовал бывший командир воинской части. Стоимость "услуги" достигала от 5 до 7 тысяч долларов США. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Как выяснили правоохранители, экс-командир организовывал "увольнение" военнослужащих из воинской части, а затем курировал весь процесс уклонения от прохождения дальнейшей службы.
По информации прокуратуры, организаторы гарантировали клиентам "полную защиту" – от транспортировки до прикрытия в случае проверок. Схему удалось разоблачить при попытке вывезти двух солдат из учебного центра. Экс-командира и его сообщников задержали "на горячем" при получении части суммы за такие "услуги".
Сообщники отвечали за расчет и перевозку "клиентов". Стоило это от 5 до 7 тыс. долларов США. Деньги получали наличными, а перевозки осуществляли тайно, чтобы избежать внимания командования
Правоохранители подчеркивают: такие действия напрямую подрывают обороноспособность страны, поскольку уменьшают численность армии и препятствуют выполнению боевых задач. Подозреваемым инкриминируют пособничество в дезертирстве, препятствование работе ВСУ и другие тяжкие преступления.
Как отметили в ОГП, экс-полковник уже ранее имел проблемы с законом. Его судили по делу о фиктивной службе депутата Днепропетровского облсовета, после чего его понизили в звании и отстранили от должности.
Несмотря на это, злоумышленник продолжил преступную деятельность. Его задержали в игорном заведении, где у него изъяли 3,8 тыс. долларов США.
Сейчас продолжается проверка относительно других возможных эпизодов и причастности к схеме других офицеров воинской части.
