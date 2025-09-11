$41.210.09
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
09:51 • 5342 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
09:16 • 9268 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 15670 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 35543 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
10 сентября, 15:04 • 43708 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
10 сентября, 13:48 • 95609 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
10 сентября, 13:15 • 50472 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
10 сентября, 12:25 • 47827 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43705 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
От фальшивых студентов до переправ в лес: СБУ и полиция ликвидировали шесть схем уклонения от мобилизации

Киев • УНН

 • 800 просмотра

СБУ и Нацполиция ликвидировали шесть схем уклонения от мобилизации, задержав восьмерых организаторов. Дельцы переправляли уклонистов за границу или оформляли фиктивные документы за суммы от 5 до 20 тыс. долларов США.

От фальшивых студентов до переправ в лес: СБУ и полиция ликвидировали шесть схем уклонения от мобилизации

Служба безопасности и Национальная полиция Украины пресекли еще шесть схем, по которым люди пытались избежать призыва и мобилизации. Правоохранители задержали восемь организаторов этих сделок. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

За суммы от 5 до 20 тыс. долларов США дельцы переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска или оформляли фиктивные документы для избежания призыва

- говорится в сообщении СБУ.

Что именно разоблачили

Черниговщина: руководительница местного колледжа "зачисляла" студентов на бумаге, хотя те на самом деле не ходили на учебу.

Полтавщина: врач-хирург продавал фальшивые медсправки о серьезных болезнях, чтобы избежать призыва.

Киев: мужчина подыскивал желающих избежать службы и предлагал маршруты бегства за границу.

Кировоградщина: администратор Телеграм-канала сообщал уклонистам о местонахождении мобильных групп и полиции.

Днепропетровщина: трое людей переправляли клиентов к западной границе и лесными тропами отправляли в ЕС.

Волынь: еще один злоумышленник также переправлял уклонистов через лес в соседнюю страну.

Всем задержанным уже объявили подозрение по статьям Уголовного кодекса, в частности за незаконную переправку людей через границу и препятствование деятельности ВСУ. Преступникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Операции проводили СБУ и полиция в Киеве, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Волынской областях при поддержке прокуратуры.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Кировоградская область
Полтавская область
Волынская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Киев