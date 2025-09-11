От фальшивых студентов до переправ в лес: СБУ и полиция ликвидировали шесть схем уклонения от мобилизации
Киев • УНН
СБУ и Нацполиция ликвидировали шесть схем уклонения от мобилизации, задержав восьмерых организаторов. Дельцы переправляли уклонистов за границу или оформляли фиктивные документы за суммы от 5 до 20 тыс. долларов США.
Служба безопасности и Национальная полиция Украины пресекли еще шесть схем, по которым люди пытались избежать призыва и мобилизации. Правоохранители задержали восемь организаторов этих сделок. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
За суммы от 5 до 20 тыс. долларов США дельцы переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска или оформляли фиктивные документы для избежания призыва
Что именно разоблачили
Черниговщина: руководительница местного колледжа "зачисляла" студентов на бумаге, хотя те на самом деле не ходили на учебу.
Полтавщина: врач-хирург продавал фальшивые медсправки о серьезных болезнях, чтобы избежать призыва.
Киев: мужчина подыскивал желающих избежать службы и предлагал маршруты бегства за границу.
Кировоградщина: администратор Телеграм-канала сообщал уклонистам о местонахождении мобильных групп и полиции.
Днепропетровщина: трое людей переправляли клиентов к западной границе и лесными тропами отправляли в ЕС.
Волынь: еще один злоумышленник также переправлял уклонистов через лес в соседнюю страну.
Всем задержанным уже объявили подозрение по статьям Уголовного кодекса, в частности за незаконную переправку людей через границу и препятствование деятельности ВСУ. Преступникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Операции проводили СБУ и полиция в Киеве, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Волынской областях при поддержке прокуратуры.
