В рамках операции "Уклонист" разоблачено более 270 мужчин, пытавшихся избежать мобилизации

С начала сентября 2025 года в рамках оперативных действий правоохранители разоблачили ряд схем уклонения от мобилизации.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В прокуратуре сообщили о первых итогах системного противодействия уклонению от мобилизации в рамках операции "Уклонист".

разоблачены схемы незаконного снятия с воинского учета и переправки мужчин за границу;

разоблачено более 270 мужчин призывного возраста, которые пытались избежать мобилизации.

Незаконная переправка через границу

В сентябре 2024 – январе 2025 годов военнослужащие Государственной пограничной службы, находясь в составе нарядов в пункте пропуска "Угринов", сознательно не вносили данные о пересечении границы отдельными лицами в базу, способствуя их беспрепятственному выезду за пределы Украины - об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора

Не вносили данные в пункте пропуска "Угринов" и, таким образом, было переправлено более 80 военнообязанных.

Сейчас пятерым пограничникам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 419 УК Украины).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одна схема - "липовые справки"

Механизм уклонения от мобилизации организовал житель Львова, который изготавливал поддельные документы медицинских учреждений для освобождения мужчин от службы и их снятия с воинского учета.

По данным следствия, по меньшей мере 10 человек воспользовались этой схемой, четверо из них впоследствии были незаконно переправлены за границу.

Организатору сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 332 УК Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в ходе расследования задокументированы факты незаконного снятия с учета, бронирования и получения отсрочки от мобилизации еще более 180 человек.

Должностным лицам территориальных центров комплектования, а также медицинских учреждений будет дана надлежащая правовая оценка. - информирует Генпрокуратура.

Напомним

Правоохранители привлекли к ответственности десятки лиц и задокументировали миллионные суммы неправомерной выгоды в рамках противодействия уклонению от военной службы и коррупционным схемам.

Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 6,2 млн грн.

