В рамках операции "Уклонист" разоблачено более 270 мужчин, пытавшихся избежать мобилизации
Киев • УНН
С начала сентября 2025 года разоблачены схемы уклонения от мобилизации, в частности незаконное снятие с воинского учета и переправка мужчин за границу. Выявлено более 270 мужчин призывного возраста, которые пытались избежать мобилизации.
С начала сентября 2025 года в рамках оперативных действий правоохранители разоблачили ряд схем уклонения от мобилизации.
Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
В прокуратуре сообщили о первых итогах системного противодействия уклонению от мобилизации в рамках операции "Уклонист".
- разоблачены схемы незаконного снятия с воинского учета и переправки мужчин за границу;
- разоблачено более 270 мужчин призывного возраста, которые пытались избежать мобилизации.
Незаконная переправка через границу
В сентябре 2024 – январе 2025 годов военнослужащие Государственной пограничной службы, находясь в составе нарядов в пункте пропуска "Угринов", сознательно не вносили данные о пересечении границы отдельными лицами в базу, способствуя их беспрепятственному выезду за пределы Украины
Не вносили данные в пункте пропуска "Угринов" и, таким образом, было переправлено более 80 военнообязанных.
Сейчас пятерым пограничникам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 419 УК Украины).
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Еще одна схема - "липовые справки"
Механизм уклонения от мобилизации организовал житель Львова, который изготавливал поддельные документы медицинских учреждений для освобождения мужчин от службы и их снятия с воинского учета.
По данным следствия, по меньшей мере 10 человек воспользовались этой схемой, четверо из них впоследствии были незаконно переправлены за границу.
Организатору сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 332 УК Украины.
В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также в ходе расследования задокументированы факты незаконного снятия с учета, бронирования и получения отсрочки от мобилизации еще более 180 человек.
Должностным лицам территориальных центров комплектования, а также медицинских учреждений будет дана надлежащая правовая оценка.
Напомним
Правоохранители привлекли к ответственности десятки лиц и задокументировали миллионные суммы неправомерной выгоды в рамках противодействия уклонению от военной службы и коррупционным схемам.
Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 6,2 млн грн.
