08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
08:19
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский
4 сентября, 10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
В рамках операции "Уклонист" разоблачено более 270 мужчин, пытавшихся избежать мобилизации

Киев • УНН

 12 просмотра

С начала сентября 2025 года разоблачены схемы уклонения от мобилизации, в частности незаконное снятие с воинского учета и переправка мужчин за границу. Выявлено более 270 мужчин призывного возраста, которые пытались избежать мобилизации.

В рамках операции "Уклонист" разоблачено более 270 мужчин, пытавшихся избежать мобилизации

С начала сентября 2025 года в рамках оперативных действий правоохранители разоблачили ряд схем уклонения от мобилизации.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В прокуратуре сообщили о первых итогах системного противодействия уклонению от мобилизации в рамках операции "Уклонист".

  • разоблачены схемы незаконного снятия с воинского учета и переправки мужчин за границу;
    • разоблачено более 270 мужчин призывного возраста, которые пытались избежать мобилизации.

      Незаконная переправка через границу

      В сентябре 2024 – январе 2025 годов военнослужащие Государственной пограничной службы, находясь в составе нарядов в пункте пропуска "Угринов", сознательно не вносили данные о пересечении границы отдельными лицами в базу, способствуя их беспрепятственному выезду за пределы Украины

      - об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора

      Не вносили данные в пункте пропуска "Угринов" и, таким образом, было переправлено более 80 военнообязанных.

      Сейчас пятерым пограничникам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 419 УК Украины).

      Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

      Еще одна схема - "липовые справки"

      Механизм уклонения от мобилизации организовал житель Львова, который изготавливал поддельные документы медицинских учреждений для освобождения мужчин от службы и их снятия с воинского учета.

      По данным следствия, по меньшей мере 10 человек воспользовались этой схемой, четверо из них впоследствии были незаконно переправлены за границу.

      Организатору сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 332 УК Украины.

      В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

      Также в ходе расследования задокументированы факты незаконного снятия с учета, бронирования и получения отсрочки от мобилизации еще более 180 человек.

      Должностным лицам территориальных центров комплектования, а также медицинских учреждений будет дана надлежащая правовая оценка.

      - информирует Генпрокуратура.

      Напомним

      Правоохранители привлекли к ответственности десятки лиц и задокументировали миллионные суммы неправомерной выгоды в рамках противодействия уклонению от военной службы и коррупционным схемам.

      Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 6,2 млн грн.

      СБУ и полиция сорвали масштабную схему уклонистов в Киеве: у фигурантов изъяли более 17 млн грн наличных19.08.25, 13:58 • 3648 просмотров

      Игорь Тележников

      Криминал и ЧП
      Государственная граница Украины
      Генеральный прокурор Украины
      Государственная пограничная служба Украины
      Украина
      Львов