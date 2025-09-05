В рамках операції "Ухилянт" викрито понад 270 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації
Київ • УНН
З початку вересня 2025 року викрито схеми ухилення від мобілізації, зокрема незаконне зняття з військового обліку та переправлення чоловіків за кордон. Виявлено понад 270 чоловіків призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації.
Від початку вересня 2025 року у межах оперативних дій правоохоронці викрили низку схем ухилення від мобілізації.
Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
У прокуратурі повідомили про перші підсумки системної протидії ухиленню від мобілізації у межах операції "Ухилянт".
- викрито схеми незаконного зняття з військового обліку та переправлення чоловіків за кордон;
- викрито понад 270 чоловіків призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації.
Незаконне переправлення через кордон
У вересні 2024 – січні 2025 років військовослужбовці Державної прикордонної служби, перебуваючи у складі нарядів у пункті пропуску "Угринів", свідомо не вносили дані про перетин кордону окремими особами до бази, сприяючи їх безперешкодному виїзду за межі України
Не вносили дані у пункті пропуску "Угринів" та, у такий спосіб було переправлено понад 80 військовозобов’язаних.
Наразі п’ятьом прикордонникам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 419 КК України).
Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ще одна схема - "липові довідки"
Механізм ухилення від мобілізації організував мешканець Львова, який виготовляв підроблені документи медичних закладів для звільнення чоловіків від служби та їх зняття з військового обліку.
За даними слідства, щонайменше 10 осіб скористалися цією схемою, четверо з них згодом були незаконно переправлені за кордон.
Організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України.
До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також у ході розслідування задокументовано факти незаконного зняття з обліку, бронювання та отримання відстрочки від мобілізації ще понад 180 осіб.
Посадовим особам територіальних центрів комплектування, а також медичних закладів буде надано належну правову оцінку.
Нагадаємо
Правоохоронці притягнули до відповідальності десятки осіб і задокументували мільйонні суми неправомірної вигоди у рамках протидії ухиленню від військової служби та корупційним схемам.
Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 6,2 млн грн.
СБУ та поліція зірвали масштабну схему ухилянтів у Києві: у фігурантів вилучили понад 17 млн грн готівки19.08.25, 13:58 • 3648 переглядiв