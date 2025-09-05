В рамках операції "Ухилянт" викрито понад 270 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Ексклюзив
08:58 • 10824 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 18423 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 16739 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 30212 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 32978 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 48676 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 40841 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41105 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41378 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31311 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
40%
754мм
Популярнi новини
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер06:58 • 10077 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО07:27 • 8584 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 19801 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 18538 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар10:18 • 6582 перегляди
Публікації
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 2346 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 19797 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 30206 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 26809 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 59841 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Польща
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 23385 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 59841 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 23685 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 28894 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 30588 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
ChatGPT
Шахед-136
С-300

В рамках операції "Ухилянт" викрито понад 270 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації

Київ • УНН

 • 60 перегляди

З початку вересня 2025 року викрито схеми ухилення від мобілізації, зокрема незаконне зняття з військового обліку та переправлення чоловіків за кордон. Виявлено понад 270 чоловіків призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації.

В рамках операції "Ухилянт" викрито понад 270 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації

Від початку вересня 2025 року у межах оперативних дій правоохоронці викрили низку схем ухилення від мобілізації.

Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

У прокуратурі повідомили про перші підсумки системної протидії ухиленню від мобілізації у межах операції "Ухилянт".

  • викрито схеми незаконного зняття з військового обліку та переправлення чоловіків за кордон;
    • викрито понад 270 чоловіків призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації.

      Незаконне переправлення через кордон

      У вересні 2024 – січні 2025 років військовослужбовці Державної прикордонної служби, перебуваючи у складі нарядів у пункті пропуску "Угринів", свідомо не вносили дані про перетин кордону окремими особами до бази, сприяючи їх безперешкодному виїзду за межі України

      - про це ідеться у дописі Офісу Генерального прокурора

      Не вносили дані у пункті пропуску "Угринів" та, у такий спосіб було переправлено понад 80 військовозобов’язаних.

      Наразі п’ятьом прикордонникам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 419 КК України).

      Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

      Ще одна схема - "липові довідки"

      Механізм ухилення від мобілізації організував мешканець Львова, який виготовляв підроблені документи медичних закладів для звільнення чоловіків від служби та їх зняття з військового обліку.

      За даними слідства, щонайменше 10 осіб скористалися цією схемою, четверо з них згодом були незаконно переправлені за кордон.

      Організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України.

      До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

      Також у ході розслідування задокументовано факти незаконного зняття з обліку, бронювання та отримання відстрочки від мобілізації ще понад 180 осіб. 

      Посадовим особам територіальних центрів комплектування, а також медичних закладів буде надано належну правову оцінку.

      - інформує Генпрокуратура. 

      Нагадаємо

      Правоохоронці притягнули до відповідальності десятки осіб і задокументували мільйонні суми неправомірної вигоди у рамках протидії ухиленню від військової служби та корупційним схемам.

      Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 6,2 млн грн.

      СБУ та поліція зірвали масштабну схему ухилянтів у Києві: у фігурантів вилучили понад 17 млн грн готівки19.08.25, 13:58 • 3648 переглядiв

      Ігор Тележніков

      Кримінал та НП
      Державний кордон України
      Генеральний прокурор (Україна)
      Державна прикордонна служба України
      Україна
      Львів