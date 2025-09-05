В рамках операції "Ухилянт" викрито понад 270 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації

Від початку вересня 2025 року у межах оперативних дій правоохоронці викрили низку схем ухилення від мобілізації.

У прокуратурі повідомили про перші підсумки системної протидії ухиленню від мобілізації у межах операції "Ухилянт".

викрито схеми незаконного зняття з військового обліку та переправлення чоловіків за кордон;

викрито понад 270 чоловіків призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації.

Незаконне переправлення через кордон

У вересні 2024 – січні 2025 років військовослужбовці Державної прикордонної служби, перебуваючи у складі нарядів у пункті пропуску "Угринів", свідомо не вносили дані про перетин кордону окремими особами до бази, сприяючи їх безперешкодному виїзду за межі України - про це ідеться у дописі Офісу Генерального прокурора

Не вносили дані у пункті пропуску "Угринів" та, у такий спосіб було переправлено понад 80 військовозобов’язаних.

Наразі п’ятьом прикордонникам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 419 КК України).

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ще одна схема - "липові довідки"

Механізм ухилення від мобілізації організував мешканець Львова, який виготовляв підроблені документи медичних закладів для звільнення чоловіків від служби та їх зняття з військового обліку.

За даними слідства, щонайменше 10 осіб скористалися цією схемою, четверо з них згодом були незаконно переправлені за кордон.

Організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України.

До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також у ході розслідування задокументовано факти незаконного зняття з обліку, бронювання та отримання відстрочки від мобілізації ще понад 180 осіб.

Посадовим особам територіальних центрів комплектування, а також медичних закладів буде надано належну правову оцінку. - інформує Генпрокуратура.

Правоохоронці притягнули до відповідальності десятки осіб і задокументували мільйонні суми неправомірної вигоди у рамках протидії ухиленню від військової служби та корупційним схемам.

Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 6,2 млн грн.

