Від фальшивих студентів до переправ у ліс: СБУ і поліція ліквідували шість схем ухилення від мобілізації

Ексклюзив
09:51 • 1882 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 5580 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 14050 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 33251 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 43039 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 94280 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:15 • 50238 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47730 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідження виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43609 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 85290 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛА
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 94283 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 85293 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Олег Синєгубов
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Свіфт
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship
The New York Times

Від фальшивих студентів до переправ у ліс: СБУ і поліція ліквідували шість схем ухилення від мобілізації

Київ • УНН

 • 12 перегляди

СБУ та Нацполіція ліквідували шість схем ухилення від мобілізації, затримавши вісьмох організаторів. Ділки переправляли ухилянтів за кордон або оформлювали фіктивні документи за суми від 5 до 20 тис. доларів США.

Від фальшивих студентів до переправ у ліс: СБУ і поліція ліквідували шість схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки та Національна поліція України зірвали ще шість схем, за якими люди намагалися уникнути призову і мобілізації. Правоохоронці затримали вісім організаторів цих оборудок. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

За суми від 5 до 20 тис. доларів США ділки переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску або оформлювали фіктивні документи для уникнення призову

- йдеться в повідомленні СБУ.

Що саме викрили

Чернігівщина: керівниця місцевого коледжу "зараховувала" студентів на папері, хоча ті насправді не ходили на навчання.

Полтавщина: лікар-хірург продавав фальшиві меддовідки про серйозні хвороби, щоб уникнути призову.

Київ: чоловік підшукував охочих уникнути служби та пропонував маршрути втечі за кордон.

Кіровоградщина: адміністратор Телеграм-каналу повідомляв ухилянтам про місцезнаходження мобільних груп та поліції.

Дніпропетровщина: троє людей переправляли клієнтів до західного кордону й лісовими стежками відправляли до ЄС.

Волинь: ще один зловмисник також переправляв ухилянтів через ліс до сусідньої країни.

Обіцяв вплинути на ТЦК за 35 000 доларів: правоохоронці затримали військовослужбовця08.09.25, 13:50 • 2977 переглядiв

Всім затриманим вже оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу, зокрема за незаконне переправлення людей через кордон і перешкоджання діяльності ЗСУ. Злочинцям загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Операції проводили СБУ та поліція у Києві, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Волинській областях за підтримки прокуратури.

В рамках операції "Ухилянт" викрито понад 270 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації05.09.25, 15:50 • 3687 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Державний кордон України
Національна поліція України
Кіровоградська область
Полтавська область
Волинська область
Дніпропетровська область
Чернігівська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Київ