Від фальшивих студентів до переправ у ліс: СБУ і поліція ліквідували шість схем ухилення від мобілізації
Київ • УНН
СБУ та Нацполіція ліквідували шість схем ухилення від мобілізації, затримавши вісьмох організаторів. Ділки переправляли ухилянтів за кордон або оформлювали фіктивні документи за суми від 5 до 20 тис. доларів США.
Служба безпеки та Національна поліція України зірвали ще шість схем, за якими люди намагалися уникнути призову і мобілізації. Правоохоронці затримали вісім організаторів цих оборудок. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
Деталі
За суми від 5 до 20 тис. доларів США ділки переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску або оформлювали фіктивні документи для уникнення призову
Що саме викрили
Чернігівщина: керівниця місцевого коледжу "зараховувала" студентів на папері, хоча ті насправді не ходили на навчання.
Полтавщина: лікар-хірург продавав фальшиві меддовідки про серйозні хвороби, щоб уникнути призову.
Київ: чоловік підшукував охочих уникнути служби та пропонував маршрути втечі за кордон.
Кіровоградщина: адміністратор Телеграм-каналу повідомляв ухилянтам про місцезнаходження мобільних груп та поліції.
Дніпропетровщина: троє людей переправляли клієнтів до західного кордону й лісовими стежками відправляли до ЄС.
Волинь: ще один зловмисник також переправляв ухилянтів через ліс до сусідньої країни.
Обіцяв вплинути на ТЦК за 35 000 доларів: правоохоронці затримали військовослужбовця08.09.25, 13:50 • 2977 переглядiв
Всім затриманим вже оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу, зокрема за незаконне переправлення людей через кордон і перешкоджання діяльності ЗСУ. Злочинцям загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Операції проводили СБУ та поліція у Києві, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Волинській областях за підтримки прокуратури.
В рамках операції "Ухилянт" викрито понад 270 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації05.09.25, 15:50 • 3687 переглядiв