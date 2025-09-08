Обіцяв вплинути на ТЦК за 35 000 доларів: правоохоронці затримали військовослужбовця

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Ексклюзив
09:57 • 3590 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 10272 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 16215 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 21796 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 36314 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 59502 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 74027 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79434 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 122668 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 104282 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
46%
754мм
Популярнi новини
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ8 вересня, 01:49 • 17757 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 21034 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 19809 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 21271 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 11203 перегляди
Публікації
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 21275 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 19814 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 21038 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 122668 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 104282 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 21275 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 25362 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 30335 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 62250 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 119350 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Свіфт
Brent

Обіцяв вплинути на ТЦК за 35 000 доларів: правоохоронці затримали військовослужбовця

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який обіцяв вплинути на ТЦК та СП за грошову винагороду. Чоловік отримав 3 тисячі доларів у серпні, а решту суми, 32 тисячі доларів, під час затримання.

Обіцяв вплинути на ТЦК за 35 000 доларів: правоохоронці затримали військовослужбовця

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру військовослужбовцю, що обіцяв вплинути на ТЦК та СП за грошову винагороду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановило, що чоловік організував схему отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Йшлось про зняття ухилянтів з розшуку ТЦК, а також про виключення їх з військового обліку.

Першу частину грошової винагороди на суму в 3 тисячі доларів США він отримав в серпні поточного року. Його затримали під час отримання решти суми - 32 тисячі доларів.

Чоловіка звинувачують за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Отримав 8000 доларів за ухилення родича від мобілізації: на Львівщині оголосили підозру судді05.09.25, 13:56 • 3638 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Україна