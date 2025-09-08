Обіцяв вплинути на ТЦК за 35 000 доларів: правоохоронці затримали військовослужбовця
Київ • УНН
Правоохоронці затримали військовослужбовця, який обіцяв вплинути на ТЦК та СП за грошову винагороду. Чоловік отримав 3 тисячі доларів у серпні, а решту суми, 32 тисячі доларів, під час затримання.
Правоохоронці затримали і повідомили про підозру військовослужбовцю, що обіцяв вплинути на ТЦК та СП за грошову винагороду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Слідство встановило, що чоловік організував схему отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Йшлось про зняття ухилянтів з розшуку ТЦК, а також про виключення їх з військового обліку.
Першу частину грошової винагороди на суму в 3 тисячі доларів США він отримав в серпні поточного року. Його затримали під час отримання решти суми - 32 тисячі доларів.
Чоловіка звинувачують за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Отримав 8000 доларів за ухилення родича від мобілізації: на Львівщині оголосили підозру судді05.09.25, 13:56 • 3638 переглядiв